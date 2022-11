Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 57,6 mln zł wobec 60,16 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 119,61 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 107,97 mln zł rok wcześniej.

"Najistotniejszy wpływ na skonsolidowany wynik finansowy grupy kapitałowej ma działalność autostradowa polegająca głównie na eksploatacji, poborze opłat za przejazd oraz realizacji inwestycji autostradowych na odcinku autostrady A4 Katowice - Kraków. [...] Skonsolidowane przychody ze sprzedaży dotyczące działalności autostradowej za III kwartał 2022 r. wyniosły 118 669 tys. zł, wzrastając o 10,8% w porównaniu do przychodów za III kwartał 2021 r. (107 090 tys. zł) oraz o 24,2% w porównaniu do przychodów za II kwartał 2022 r. (95 563 tys. zł). [...] Koszty operacyjne związane z działalnością autostradową wyniosły 60 684 tys. zł w III kwartale 2022 r., notując 30% wzrost w porównaniu z III kwartałem 2021 r. (46 785 tys. zł). Taki stan rzeczy to przede wszystkim konsekwencja wyższych o 10 272 tys. zł kosztów utworzenia rezerwy na wymianę nawierzchni, a także rosnących kosztów amortyzacji (wzrost o 1 292 tys. zł, głównie w rezultacie wyższej o 984 tys. zł amortyzacji koncesyjnych wartości niematerialnych), kosztów świadczeń pracowniczych (wzrost o 948 tys. zł) oraz kosztów pozostałych usług obcych (wzrost o 1 223 tys. zł)" - czytamy w raporcie.

"Działalność finansowa segmentu autostradowego w III kwartale 2022 r. zamknęła się zyskiem w wysokości 1 676 tys. zł - dla porównania III kwartał 2021 r. zamknął się stratą w wysokości 495 tys. zł. To pozytywne odchylenie to konsekwencja wzrostu stóp procentowych, w rezultacie którego odnotowano wyższe odsetki od środków pieniężnych i lokat długoterminowych oraz wyższe koszty dyskonta rezerw. W rezultacie powyższych prowadzona przez grupę działalność autostradowa przyniosła w III kwartale 2022 r. zysk netto w wysokości 49 873 tys. zł (3 kwartały 2022 r.: zysk 100 414 tys. zł) - dla porównania III kwartał 2021 r. zamknął się zyskiem netto w wysokości 49 434 tys. zł (3 kwartały 2021 r.: zysk 101 495 tys. zł)" - czytamy dalej.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 94,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 94,5 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 307,33 mln zł w porównaniu z 266,81 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2022 r. wyniósł 47,76 mln zł wobec 1,27 mln zł zysku rok wcześniej.

Działalność Stalexport Autostrady i podmiotów wchodzących w skład jej grupy kapitałowej koncentruje się przede wszystkim na działalności autostradowej. Obejmuje ona eksploatację i utrzymanie odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków.

(ISBnews)