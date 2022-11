Reklama

Narastająco w okresie styczeń-październik firma obsłużyła 248 tys. klientów, co oznacza wzrost o 64% r/r. Skumulowane obroty w tym okresie osiągnęły 178 mln euro i były dwukrotnie wyższe r/r, podano.

"Dobre wyniki trzeciego kwartału są kontynuowane w październiku, kolejnym z najsilniejszych miesięcy w historii Novaturas pod względem przychodów, a liczba podróżnych jest zbliżona do wolumenu z 2019 roku. Wyniki te były napędzane przez silny popyt na podróże na rynku i dobrze zbalansowaną podaż naszych produktów turystycznych, a także niezwykle wysoki wskaźnik rezerwacji lotów, wynoszący w październiku 96% w całej grupie i aż 98% w Estonii. To pokazuje, że zmiany jakościowe dokonane w lotnictwie w Estonii, naszym drugim co do wielkości rynku, zwiększyły chęć podróżnych do wyboru usług Novaturas" - skomentował prezes Novaturas Group Vitalij Rakovski, cytowany w komunikacie.

Według Rakovskiego, pozytywne są również wolumeny przedsprzedaży na sezon letni 2023 - w październiku odnotowano dwukrotnie większą liczbę sprzedaży przyszłorocznych wyjazdów letnich w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Novaturas jest największym operatorem turystycznym na Litwie, Łotwie i w Estonii zarówno pod względem wartości sprzedaży, jak i liczby pasażerów. Grupa ma ponad 40% udziału w regionie w rynku zorganizowanych lotów czarterowych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2018 r.

(ISBnews)