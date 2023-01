Reklama

"Giełda jako przyszłość dla Żabki nie jest tajemnicą, mówiliśmy o tym od początku tej inwestycji. To silna, duża na skalę europejską, z dużymi perspektywami na przyszłość spółka, która mogłaby kontynuować swój rozwój na giełdzie. Jednak to nie oznacza jeszcze, że mamy w tym zakresie jakieś bardziej sprecyzowane daty" - powiedział Krawczyk w rozmowie z Business Insider Polska podczas Światowego Szczytu Ekonomicznego w Davos.

W obecnej sytuacji wejście na parkiet jest nierealne

"Każdy, kto śledzi rynki, wie, że w obecnej sytuacji wejście na parkiet jest nierealne. To trudny czas dla giełd w ogóle, dzieje się bardzo niewiele. Dlatego na ten moment żadne decyzje nie zapadły. Nie rozpatrywaliśmy jeszcze nawet, na której giełdzie Żabka powinna się znaleźć. Polska nie jest przecież jedynym możliwym kierunkiem" - dodał.

Zapytany o ewentualny wykup Żabki przez państwo, Krawczyk powiedział, że CVC nie rozważało takiej opcji "w żadnym momencie".

Podkreślił również, że obecnie spółka koncentruje się na dalszym dynamicznym rozwoju i "coraz śmielej i z sukcesem" wchodzi w nowe sektory biznesowe.

"Chcemy, by Żabka kontynuowała ekspansję w Polsce i utrzymała dotychczasowe tempo rozwoju, między innymi poprzez otwarcie kolejnych sklepów. Zależy nam również, by oprócz zwiększenia inwestycji w digital czy quick commerce spółka rozwinęła się w nowych obszarach, które będą stanowiły podwaliny dalszego wzrostu. Obecny rok, tak jak poprzedni, nie jest pozbawiony ryzyk makroekonomicznych i spółka musi wyjść im naprzeciw. Uważamy, że rozwój zielonej energii i redukcja śladu węglowego zmierzające do osiągnięcia przez spółkę neutralności klimatycznej pozwolą mitygować niektóre z tych ryzyk, o których rozmawiamy tu w Davos" - wskazał też partner CVC.

Firma Żabka Polska jest właścicielem największej w Polsce sieci sklepów typu convenience. Pod koniec grudnia 2022 r. otworzyła swoją 9000. placówkę.