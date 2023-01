Reklama

"Niedawno mieliśmy pierwszą rocznicę debiutu na rynku NewConnect, a już teraz pracujemy nad przejściem na główny parkiet. Prace nad prospektem są już na zaawansowanym etapie, a naszą intencją jest, aby na przełomie pierwszego i drugiego kwartału bieżącego roku złożyć ten dokument do Komisji Nadzoru Finansowego. Render Cube rozwija się niezwykle dynamicznie, więc naturalnym dla nas krokiem było rozpoczęcie prac, aby jeszcze w tym roku zadebiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych. Obecność na głównym parkiecie powinna zwiększyć zainteresowanie naszą spółką oraz poszerzyć grono akcjonariuszy, zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych" - skomentował prezes Damian Szymański, cytowany w komunikacie.

Flagowym projektem Render Cube jest "Medieval Dynasty" - gra, która we wrześniu 2021 roku osiągnęła status pełnej wersji. Projekt jest dostępny m. in. na Steam, GOG.com oraz Microsoft Store, a także w Xbox Game Pass dla PC. Projekt w czerwcu ubiegłego roku osiągnął próg 1 mln sprzedanych sztuk brutto, dołączając tym samym do największych spółek z branży gamingowej, które osiągnęły tę barierę.

Do obrotu na rynku regulowanym trafią wszystkie akcje Render Cube, tj. 1 064 800 walorów. Wraz z przejściem na główny parkiet GPW łódzkie studio nie planuje emisji nowych akcji.

"Uważam, że mamy dobrą sytuację finansową i dodatkowa emisja akcji nie jest w tym momencie konieczna. Na koniec trzeciego kwartału mieliśmy ponad 16 mln zł środków pieniężnych oraz stale notujemy dodatnie wyniki finansowe, co pozwala nam ze spokojem kontynuować prace nad trybem kooperacyjnym 'Medieval Dynasty'" - dodał prezes.

Render Cube to łódzkie studio deweloperskie założone w 2012 r. W początkowym okresie działalności skupiało się na prowadzeniu prac outsourcingowych, zlecanych głównie przez innych producentów gier, co zaowocowało współpracami z m.in. CD Projekt, Techland czy Platige Image. W ostatnich latach spółka skupia się na produkcji własnych tytułów, wydawanych na platformach PC. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w maju 2022 r.

