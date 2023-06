Render Cube chce przejść na GPW z NewConnect w tym roku, poinformował prezes Damian Szymański. Po wydaniu trybu co-op dla "Medieval Dynasty" spółka planuje wydanie dodatków DLC do gry. Rozwój wersji VR gry jest na bardzo zaawansowanym etapie, a prace nad nowym IP chce zacząć w przyszłym roku.

Reklama

"Jesteśmy w trakcie kończenia prospektu. Chcemy zadebiutować na GPW jeszcze w tym roku. Debiut na GPW - jeśli wszystko się uda - odbędzie się w II połowie tego roku. Nie planujemy dodatkowych emisji. Wszystkie niezbędne uchwały zostały stworzone, jesteśmy w tym momencie na końcu tego procesu" - powiedział Szymański podczas webinaru.

Reklama

Studio skupia się aktualnie na trybie co-op.

"Szacujemy, że duża część osób zapisanych na wishliście oczekuje na premierę wersji kooperacji. Po trybie co-op planujemy pracę nad DLC, część z nich chcemy zaoferować bezpłatnie" - dodał prezes.

Stwierdził, że tryb kooperacji to najważniejszy krok w rozwoju gry. „Chcemy by ukazał się w 2023 roku. Sądzę, że premiera trybu kooperacji będzie premierą 2.0. To będzie dla nas nowy rozdział. Tryb kooperacji jest dużym krokiem, bo wprowadza zupełnie nową treść do gry. Liczymy, że zmobilizuje to graczy do powrotu" - powiedział Szymański.

Studio zapowiedziało nową mapę "Oxbow".

"Chcemy dodać zupełnie nową mapę dedykowaną dla trybu kooperacji, jak i dla pojedynczego gracza" - wskazał prezes.

Ocenił, że wersja VR "Medieval Dynasty" od Spectral Games jest "zupełnie czymś nowym".

"Jest to spin-off. Prowadzimy rozmowy z podmiotami zewnętrznymi, które mogą wspomóc ten projekt pod względem marketingowym i technologicznym. Rozwój wersji VR gry jest już na bardzo zaawansowanym etapie" - powiedział prezes.

Jednocześnie przyznał, że studio zastanawia się jaką nową grę może stworzyć.

"Chcemy na pewno pozostać przy tematyce RPG. Pracę nad nowym IP i designem tej gry chcemy zacząć w przyszłym roku. Jesteśmy zabezpieczeni finansowo na rozwój kolejnego projektu" - wskazał Szymański.

Render Cube to łódzkie studio deweloperskie założone w 2012 r. W początkowym okresie działalności skupiało się na prowadzeniu prac outsourcingowych, zlecanych głównie przez innych producentów gier, co zaowocowało współpracami z m.in. CD Projekt, Techland czy Platige Image. W ostatnich latach spółka skupia się na produkcji własnych tytułów, wydawanych na platformach PC. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w maju 2022 r. Jej akcjonariusze zdecydowali 21 lutego br. o ubieganiu się o przejście na rynek główny GPW.

(ISBnews)