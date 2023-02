Brand24 miał ok. 5,88 mln zł skonsolidowanej EBITDA w 2022 r. wobec 3,38 mln zł rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane. Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży wyniosły ok. 22,17 mln zł (rok wcześniej: 15,79 mln zł), a wynik z działalności operacyjnej ok. 3,39 mln zł (1,19 mln zł).