Wartość rynku crowdfundingu w Polsce zmniejszy się o ok. 10 proc. r/r w 2023 r., do poniżej 1 mld zł, w porównaniu do 1,1 mld zł w ubiegłym, prognozuje zrzutka.pl, która w ubiegłym roku zebrała rekordowe 305,2 mln zł.

"Wartość rynku finansowania społecznościowego w Polsce wyniosła 1,1 mld zł w 2022 roku, z czego zrzutka.pl, jako wiodąca platforma do zbiórek na dowolny cel, zebrała ponad 305 mln zł. Oznacza to, że portal pobił historyczny rekord wartości środków zebranych na zrzutkach w jednym roku, uzyskując dynamikę rozwoju na poziomie 27,2 proc. r/r. Niestety, w 2023 roku wartość całego rynku crowdfundingu zmniejszy się o około 10 proc." - czytamy w komunikacie.

Wojna w Ukrainie i wielka ofiarność Polaków

2022 rok był wymagającym, choć dobrym okresem dla branży finansowania społecznościowego w Polsce, nie licząc sub-rynku equity crowdfundingu. Wojna w Ukrainie i wielka ofiarność Polaków miała największy wpływ na dużą wartość zebranych środków na platformach crowdfundingowych w Polsce w ubiegłym roku. Dzięki temu, wartość rynku finansowania społecznościowego była na poziomie 1,1 mld zł w 2022 roku, wynika z danych zrzutka.pl.

Jednak wpływ na ten rynek w zeszłym roku miały jeszcze dwa czynniki - szalejąca inflacja oraz pogarszająca się ekonomiczna sytuacja wielu Polaków. Spowodowały one zmniejszenie liczby organizatorów oraz ogólnej liczby zbiórek, a także okresowe spadki wartości wpłacanych donacji. Te ostatnie widać było najbardziej w okresie kwiecień - czerwiec ubiegłego roku, tuż po piku wzrostu zebranych środków, spowodowanym wybuchem wojny na Ukrainie oraz w sierpniu - październiku 2022.

Wszystko będzie zależeć od skali spowolnienia gospodarczego

"Rok 2023 będzie okresem dalszego spowolnienia ekonomicznego w gospodarce oraz wysokiej inflacji, a co za tym idzie pogłębiającego się ubożenia społeczeństwa. W związku z tym, spodziewamy się, że wartość rynku crowdfundingu w Polsce zmniejszy się w 2023 roku o około 10 proc., do poziomu 1 mld zł lub nawet spadnie poniżej tej wartości. Jak nisko? Wszystko zależeć będzie od kilku czynników, w tym m.in. od skali spowolnienia gospodarczego, ale także od tego czy rząd dotrzyma słowa i wycofa się ostatecznie z pomysłu wprowadzenia podatków od zrzutek od lipca 2023 r. Pierwsze widoczne objawy pogarszającej się sytuacji w br. na rynku zbiórek widać po wynikach WOŚP, która zebrała w styczniu br. o 30 proc. mniej (kwoty deklarowane) vs 2022 rok kwoty zebrane. Niestety, ta sytuacja będzie dotyczyła także rynku finansowania społecznościowego w Polsce w całym 2023 roku" - powiedział członek zarządu zrzutka.pl. Tomasz Chołast, cytowany w materiale.

zrzutka.pl podaje, że umocniła w minionym roku swoją wiodącą pozycję na rynku portali crowdfundingowych. W 2022 r. na zrzutki wpłynęła rekordowa kwota 305 195 864 zł. A to oznacza, że został pobity o 27,2 proc. historyczny rekord portalu z 2021 roku. Podkreśla, że od początku istnienia platformy darczyńcy wpłacili ponad 933 mln zł.

"Pomimo wzrostu wartości wpłat r/r w 2022 r., mieliśmy do czynienia ze spadkiem liczby zorganizowanych zbiórek na platformie o 25,6 proc. r/r. To jednak nie przeszkodziło, aby średnia wartość zebranych środków w ramach pojedynczej zbiórki zwiększyła się do historycznego poziomu 2 230,37 zł. A to oznacza, że dynamika wzrostu była na imponującym poziomie 67 proc. r/r. To pokazuje, że Polacy stają się coraz lepszymi fundraiserami i z roku na rok zbierają coraz więcej pieniędzy w ramach pojedynczych zbiórek".