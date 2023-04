Nowy zakład produkcyjny pomp ciepła firmy Bosch powstanie w Dobromierzu na Dolnym Śląsku. Powstanie Wartość inwestycji to ok. 1,2 mld zł, podało Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT). W nowej fabryce do 2027 r. ma powstać ok. 500 nowych miejsc pracy.