W niedzielę 16 lipca aktywa rosyjskiej filii Danone Putin przekazał pod tymczasowy zarząd federalnej agencji ds. zarządzania majątkiem państwowym (Rosimuszczestwo). Dyrektorem Generalnym oddziału został Jakub Zakrijew, siostrzeniec prezydenta Republiki Czeczeńskiej Ramzana Kadyrowa. Do tej pory Zakrijew piastował stanowiska szefa administracji prezydenta i rządu Czeczenii. Wcześniej był m.in. merem czeczeńskiej stolicy - miasta Grozny (został nim, mając 27 lat) - napisał "Forbes".

Reklama

Kadyrow bezwzględnie rozprawia się ze swoimi przeciwnikami politycznymi

Ramzan Kadyrow to namiestnik z nadania Kremla w położonej na Kaukazie Republice Czeczeńskiej. Rządzi nią od 2007 roku (wcześniej szefem tego podmiotu Federacji Rosyjskiej był jego ojciec Achmat). Cieszy się w Rosji opinią wpływowego polityka popieranego przez Putina, natomiast obserwatorzy z krajów zachodnich i rosyjscy opozycjoniści oceniają jego rządy jako brutalną dyktaturę. Kadyrow bezwzględnie rozprawia się ze swoimi przeciwnikami politycznymi, niezależnymi dziennikarzami i przedstawicielami mniejszości seksualnych. Jego siły zbrojne, czyli oddziały tzw. kadyrowców, uczestniczyły w działaniach bojowych w Ukrainie po stronie Rosji.

Reklama

W odpowiedzi na działania Kremla wobec spółki Danone, jej francuski właściciel oświadczył, że przeanalizuje sytuację. "Danone przygotowuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu ochrony swoich praw jako udziałowca Danone Rosja i zapewnienia ciągłości biznesowej (...)" - przekazała firma w oświadczeniu na swojej stronie internetowej.

Putin przekazał także w zarząd Rosimuszczestwa 100 proc. akcji znanego producenta piwa Baltika Breweries LLC; większość udziałów spółki należy formalnie do koncernu Carlsberg. Nastąpiło to na mocy dekretu z kwietnia 2023 roku "O tymczasowym zarządzaniu niektórymi składowymi majątku", który został wydany "ze względu na potrzebę podjęcia pilnych działań w odpowiedzi na nieprzyjazne i sprzeczne z prawem międzynarodowym sankcje USA i innych krajów wobec rosyjskich osób fizycznych i prawnych, w tym związane z ograniczeniami praw własności". Kreml powiedział, że środek ten "odzwierciedla stosunek zachodnich rządów do zagranicznych aktywów rosyjskich firm".