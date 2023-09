Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował o 0,20 proc. i wyniósł 33.550,27 pkt. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,02 proc. i wyniósł 4.274,51 pkt. Nasdaq Composite zyskał 0,22 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.092,85 pkt.

Jeśli rentowności będą nadal rosły, już niedługo możemy być świadkami jeszcze większych spadków na rynkach akcji

Według Jana von Gericha, głównego analityka Nordei, przyczyną niedawnej wyprzedaży na rynku akcji jest wzrost rentowności obligacji w związku z obniżeniem przez inwestorów zakładów, że banki centralne w najbliższej przyszłości obniżą stopy procentowe. „Najnowszym katalizatorem był wzrost rentowności obligacji, więc jeśli to się ustabilizuje, być może ustabilizuje się również rynek akcji. Perspektywa jest taka, że prawdopodobnie jesteśmy blisko szczytu rentowności obligacji, ale w krótkim terminie dynamika jest nadal wzrostowa” – powiedział.

„Jeśli rentowności będą nadal rosły, już niedługo możemy być świadkami jeszcze większych spadków na rynkach akcji i uderzenia w główny silnik amerykańskiej gospodarki – konsumenta. Spadki na rynkach akcji będą miały dalszy wpływ na oczekiwania i zaczną wpływać na apetyt konsumentów na wydatki” – powiedział Derek Halpenny, szef badań rynków globalnych w MUFG Bank.

Według narzędzia FedWatch CME Group 80 proc. inwestorów spodziewa się, że stopy proc. w USA pozostaną bez zmian po posiedzeniu na przełomie października i listopada, natomiast 64 proc. spodziewa się takiej decyzji w grudniu. Inwestorzy w tym tygodniu będą zwracać uwagę na kluczowy dla Fed raport o inflacji w USA za sierpień w piątek i kolejny odczyt PKB w USA za II kw. Uwaga rynków skupi się także na przemówieniu prezesa Fedu J. Powella w czwartek.

Rynki oceniają perspektywy dla stóp procentowych na świecie. Członek Rady Prezesów EBC Frank Elderson powiedział w wywiadzie dla Market News International, że stopy procentowe EBC niekoniecznie osiągnęły już swój najwyższy poziom po 10. podwyżce kosztu pieniądza w tym miesiącu. Z kolei inny decydent z EBC Robert Holzmann, prezes banku centralnego Austrii, powiedział, że utrzymująca się inflacja w strefie euro oznacza, że nie można wykluczyć dalszych podwyżek stóp procentowych przez EBC.

1 października może nastąpić zawieszenie działalności rządu i instytucji federalnych

Zamówienia na dobra trwałe w USA w sierpniu wzrosły o 0,2 proc. mdm wobec oczekiwanych -0,5 proc. i -5,6 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z -5,2 proc. - poinformował Departament Handlu w I wyliczeniu. Zamówienia na dobra trwałe z wyłączeniem środków transportu w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,4 proc. wobec miesiąc wcześniej +0,1 proc., po korekcie z +0,4 proc. Tu oczekiwano +0,2 proc. mdm.

Inwestorzy obawiają się o możliwe zawieszenie działalności rządu federalnego USA. Niewielka grupa skrajnie prawicowych kongresmenów będących najbardziej zagorzałymi zwolennikami byłego prezydenta USA Donalda Trumpa, próbuje storpedować wysiłki spikera Izby Reprezentantów, Kevina McCarthy'ego, który usiłuje doprowadzić do przyjęcia krótkoterminowego planu finansowania rządu federalnego, by nie dopuścić do tzw. shutdownu.

Już 1 października może nastąpić zawieszenie działalności rządu i instytucji federalnych. We wtorek Senat USA zrobił krok naprzód w sprawie ponadpartyjnego projektu ustawy mającej na celu powstrzymanie zawieszenia działalności rządu w niedzielę, podczas gdy Izba Reprezentantów starała się forsować rozwiązanie wspierane przez Republikanów.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na listopad są wyceniane po 93,73 USD za baryłkę, po wzroście o 3,7 proc., a listopadowe futures na Brent rosną o 2,8 proc. do 96,60 USD/b. Zapasy ropy naftowej w USA w ubiegłym tygodniu spadły o 2,17 mln baryłek, czyli o 0,52 proc., do 416,29 mln baryłek. Zapasy benzyny wzrosły w tym czasie o 1,03 mln baryłek, czyli o 0,47 proc., do 220,5 mln baryłek. Rezerwy paliw destylowanych, w tym oleju opałowego, wzrosły o 398 tys. baryłek, czyli o 0,33 proc., do 120,06 mln baryłek.