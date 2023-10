Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował o 0,03 proc. i wyniósł 33.119,57 pkt. S&P 500 na koniec dnia spadł o ,13 proc. i wyniósł 4.258,19 pkt. Nasdaq Composite stracił 0,12 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.219,83 pkt.

Czy rentowności mogą nadal rosnąć i w którym momencie spowodują poważne szkody dla gospodarki?

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 207 tys. Oczekiwano +210 tys. Liczba zapowiadanych zwolnień pracowników w USA we wrześniu wzrosła o 58,2 proc. w ujęciu rok do roku, po wzroście o 266,9 proc. miesiąc wcześniej - wynika z raportu firmy Challenger, Gray & Christmas Inc. Liczba planowanych zwolnień wyniosła 47.457 - wynika z danych Challengera. W poprzednim miesiącu liczba ta wyniosła 75.151.

Deficyt handlowy Stanów Zjednoczonych w sierpniu wyniósł 58,3 mld USD wobec 64,7 mld USD deficytu miesiąc wcześniej, po korekcie z 65 mld USD. Analitycy spodziewali się deficytu na poziomie 59,8 mld USD. Inwestorzy oczekują na dane z rynku pracy USA za wrzesień, który zostaną opublikowane w piątek o 14.30 czasu polskiego, aby uzyskać lepszy wgląd w stan amerykańskiej gospodarki. Konsensus analityków na liczbę nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych wynosi +170 tys.

„Pytanie, które wszyscy sobie zadają, brzmi: czy rentowności mogą nadal rosnąć i w którym momencie spowodują poważne szkody dla gospodarki? Jeśli w piątek zobaczymy więcej pozytywnych sygnałów z danych o zatrudnieniu w USA za wrzesień, możemy spodziewać, że inwestorzy będą mniej martwić się o wyższe stopy procentowe pod koniec roku” - powiedziała Baylee Wakefield, zarządzająca portfelem w Aviva Investors.

„Uczestnicy rynku najprawdopodobniej chcą zobaczyć pewne osłabienie w jutrzejszej publikacji z rynku pracy w USA, aby przeciwdziałać obecnej bessie na obligacjach” – napisali w raporcie analitycy UniCredit. Inwestorzy przygotowują się też do rozpoczynającego się wkrótce raportowania spółek za trzeci kwartał 2023 roku. Analitycy oceniają, że pozytywne wyniki spółek za III kw. mogą być impulsem dla "skromnych" wzrostów na rynkach akcji na koniec roku. "Wszelkie oznaki słabości staną się jednak pożywką dla zawirowań na giełdach" - oceniają stratedzy Barclays.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na listopad są wyceniane po 82,41 USD za baryłkę, po spadku o 2,15 proc., a grudniowe futures na Brent spadają o 1,9 proc. do 84,15 USD/b.