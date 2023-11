Aż 64 proc. Polaków planuje poczynić zakupy w trakcie Black Friday i Cyber Monday. Pozostali tłumaczą, że nie są zainteresowani promocjami ze względu na niedostatek pieniędzy (41 proc. wskazań wśród tych, którzy na zakupy się nie wybiorą), chęć redukcji ilości posiadanych przedmiotów (23 proc.), oraz ze względu na przekonanie o niskiej atrakcyjności promocji (20 proc.).

Reklama

Mimo że weszliśmy już w okres przedświąteczny, to 76 proc. badanych twierdzi, że nabyte dobra przeznaczy dla siebie, a jednocześnie 71 proc. ankietowanych – dla rodziny.

Wydamy więcej niż przed rokiem

Reklama

Z badania PwC wynika, że przeciętnie każdy z nas wyda w te dwa dni zakupowego szaleństwa 1000 zł, czyli równowartość 214 euro. W Europie ta kwota wyniesie średnio 1200 zł, czyli 244 euro. Względem wydatków z 2022 r. stanowi to wzrost o 5 proc. dla Polski oraz 8 proc. dla Europy.

W ocenie autorów raportu polscy konsumenci są bardziej odporni na szał zakupowy niż mieszkańcy Europy Zachodniej, głównie z uwagi na świadomość zakupową oraz przyzwyczajenie do regularnych akcji promocyjnych odbywających się przez cały rok.

„Chociaż większość Polaków jest gotowa wydać więcej, niż zakładała, to równolegle, z wyprzedzeniem, planują co i gdzie kupić. Jednocześnie ok. 40 proc. Polaków deklaruje konieczność oszczędzania ze względu na mniejsze zasoby gotówkowe, co wpłynie na całościowe wyniki tegorocznego Black Friday” – napisano w komentarzu.

Najchętniej kupujemy odzież i elektronikę

Tradycyjnie wśród planowanych zakupów dominują odzież, elektronika oraz kategorie prezentowe. Na tle Europy Zachodniej Polska wyróżnia się większym zainteresowaniem kategoriami powiązanymi ze zdrowiem i urodą, sprzętami domowymi i upominkami świątecznymi.

Co ciekawe, w Polsce dużą popularnością – wyższą niż w Europie – cieszą się też zakupy w kategoriach codziennych, takich jak artykuły spożywcze.

/> />

Papierek lakmusowy zasobności polskich portfeli

W ocenie Krzysztofa Badowskiego, partnera zarządzającego Strategy& Polska, które przygotowało raport, skala wydatków podczas Black Friday i Cyber Monday pokaże realną kondycję portfeli Polaków i polskiego handlu detalicznego.

- Ostatnie, trudne miesiące przyniosły dalsze zmiany w zachowaniach konsumentów – kupujemy mniej, często oszczędniej, wybierając zamienniki ulubionych marek. Tradycyjnie Polacy lubią korzystać z promocji i planować zakupy. Z tego powodu czekają na Black Friday, ale będą też krytycznie oceniać atrakcyjność ofert – mówi ekspert.

- Okres przedświąteczny to kluczowy czas sprzedaży dla wielu detalistów. Pierwsze odczyty wskazują, że możemy się spodziewać wzrostów, ​w stosunku do zeszłego, również trudnego roku – jednakże walka o wzrost nie będzie trywialna – dodaje Badowski.

Kupujemy on-line i… solidnie przygotowani

Dominującym kanałem zakupów – podobnie jak w Europie – będzie w Polsce e-sprzedaż. Ponad połowa (53 proc.) Polaków planuje korzystać z ofert internetowych, a 37 proc. – ze sklepów stacjonarnych.

/> />

Ponadto, jak pokazują wyniki badania PwC, polscy konsumenci planują zakupy w Black Friday z istotnym wyprzedzeniem, a ponad połowa z nas tworzy listę zakupów. Planowanie dotyczy zarówno poszukiwanych produktów, jak i preferowanych sprzedawców.

„Pomimo skrupulatnego planowania, szczególnie wzmocnionego w okresie inflacji, blisko 25 proc. konsumentów ulega zakupom impulsowym lub inspiracji. (…) pomimo planowania z wyprzedzeniem, 23 proc. polskich klientów kupiło w zeszłym roku co najmniej jeden artykuł pod wpływem impulsu. Podobny poziom inspiracji prezentowali konsumenci w Niemczech, Francji czy Włoszech i Hiszpanii” – napisano w badaniu.

Badanie przeprowadzono on-line w okresie 10-17 października 2023 r. Przepytano 2000 konsumentów powyżej 18. roku życia z każdego z krajów: Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania i Polska.