PGE Polska Grupa Energetyczna poinformowała na platformie X, że budowa bloku gazowo - parowego w Rybniku wkracza w decydujący etap.

"Na przełomie pierwszych kwartałów 2024 r. spodziewane jest uzyskanie pozwolenia na budowę tego największego w Polsce bloku gazowo - parowego. Docelowo pokryje on zapotrzebowanie na energię elektryczną dla blisko 2 mln gospodarstw domowych" - wskazała spółka, dodając, że w toku są zaawansowane prace projektowe i przygotowawcze do budowy. Podpisana została kompleksowa umowa na realizację głównego zadania i wydane zostały decyzje środowiskowe.

Reklama

"Nowy blok gazowo-parowy to nie tylko nowoczesna technologia, ale przede wszystkim wzmocnienie krajowego bezpieczeństwa energetycznego w dobie transformacji. Zastąpi ona cztery wyłączane z eksploatacji bloki węglowe o łącznej mocy 900 MW w istniejącej Elektrowni Rybnik i będzie spełniać rygorystyczne normy środowiskowe, wynikające z konkluzji BAT" - podkreślił prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski. Zwrócił uwagę, że emisje pyłów i tlenków siarki zostaną zredukowane praktycznie do zera, co wpłynie na jakość powietrza w regionie rybnickim. "Po uzyskania pozwolenia na budowę bloku gazowo-parowego, niezwłocznie rozpoczniemy intensywne prace realizacyjne" – poinformował Dąbrowski.

Zgodnie z planami PGE blok energetyczny 882 MW w Rybniku ma być gotowy pod koniec 2026 r. Jak podała spółka, jednostkę buduje konsorcjum Polimeksu Mostostalu i Siemensa. Wartość tej inwestycji to ok. 4 mld zł netto.

Reklama

Blok ma zużywać ok. 1 mld m sześc. gazu rocznie. Gaz ten będzie płynął gazociągami Gaz-Systemu. Operator systemu przesyłowego gazu podpisał umowy na budowę gazociągów Racibórz – Rybnik o długości 38,7 km oraz Kędzierzyn Koźle – Racibórz o długości 37 km 8 stycznia br.

Powstający obecnie blok gazowo-parowy w Rybniku w grudniu 2022 r. uzyskał 17-letni kontrakt w aukcji głównej rynku mocy, który zacznie obowiązywać od 2027 r.

Elektrownia Rybnik trafiła do Grupy PGE kilka lat temu; wcześniej należała do francuskiego koncernu energetycznego EdF, który sprzedał swoje polskie aktywa. W strukturze Grupy elektrownia początkowo należała do spółki PGE Energia Ciepła, a obecnie do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.(PAP)