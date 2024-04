Zwycięzcą konkursu, który wspiera polskie startupy pozytywnego wpływu, okazał się Instytut Optymalizacji Technologii z projektem nowatorskiej elektrowni wodnej bez tamy. Drugie miejsce zajął WindTak za usprawnienie działania turbin wiatrowych, a trzecie miejsce na podium przypadło startupowi Kuuler z jego niezwykłym panelem chłodzącym. Na ulubieńca publiczności wybrano W2H2.

To już czwarta edycja konkursu Huawei Startup Challenge. Założeniem programu współorganizowanego ponownie przez Startup Academy było wyłonienie najbardziej nowatorskich rozwiązań w obszarze efektywnej energetyki. Swoje pomysły zaprezentowali polscy przedsiębiorcy i przedsiębiorczynie. Była to nie tylko rywalizacja o nagrody, ale również sposób na zdobycie wartościowych kontaktów i globalnej ekspozycji dla młodych innowatorek i innowatorów. Uczestnicy wydarzenia co roku mają szansę skorzystać z eksperckiej opieki oraz z dostępu do wiedzy i doświadczenia renomowanych instytucji i firm partnerskich.

Reklama

Tegoroczni zwycięzcy mają ogromny potencjał rozwojowy i prezentują nieszablonowe rozwiązania, wykorzystujące zieloną energię. Instytut Optymalizacji Technologii opracował przełomową Pływającą Elektrownię Wodną (PEW), która umożliwia przetwarzanie energii płynącej rzeki na energię elektryczną bez potrzeby kosztownych inwestycji w budowę betonowej zapory oraz zalewu, co minimalizuje negatywny wpływ na środowisko naturalne. Firma WindTAK zdobyła drugie miejsce dzięki systemowi 5GVG, który połączył efektywność i oszczędności kosztów obsługi istniejących turbin wiatrowych, zwiększając roczny wskaźnik produkcji turbiny. Firma Kuuler znalazła się na podium dzięki stworzeniu radiacyjnego panelu chłodzącego, który wykorzystuje nieliniowe odbicie promieniowania cieplnego w zakresie długości fali odpowiadającej oknu atmosferycznemu. Rozwiązanie umożliwia emisję energii w postaci fal elektromagnetycznych, które usuwają ciepło z otaczających obiektów.

/> />

Reklama

- Serdecznie gratuluję zwycięzcom czwartej edycji Huawei Startup Challenge, która ma dla nas szczególne znaczenie, bowiem obchodzimy właśnie 20-lecie obecności firmy Huawei w Polsce. Zwycięskie startupy - Instytut Optymalizacji Energii, WindTak oraz Kuuler - wykazały się wyjątkową innowacyjnością i pomysłowością w obszarze zielonej energii. Ich sukces nie jest przypadkowy – to wynik ciężkiej pracy i niezachwianego zaangażowania. Wszyscy uczestnicy przedstawili projekty

o dużym potencjale rozwojowym, które mogą znaleźć zastosowanie na szeroką skalę już w niedalekiej przyszłości. Dzięki rosnącemu zainteresowaniu, nasze przedsięwzięcie ma szansę się rozwijać i rosnąć z każdym dniem. Dziękuję wszystkim - członkiniom i członkom Kapituły, partnerom iorganizacjom,którzy wsparli nas w tym roku i mają zamiar wspierać nas w kolejnych edycjach.–powiedział Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji w Huawei Polska.

Wszystkie firmy, które stawiły czoła wyzwaniom postawionym przez kapitułę konkursową, prezentowały rewolucyjne pomysły oparte na zielonej energii. Nie ograniczały się wyłącznie do wprowadzania zupełnie nowych, ekologicznych rozwiązań - wśród nich znalazły się też te, które doskonaliły już istniejące technologie. Część z nich bazowała na odnawialnych źródłach energii, takich jak słoneczna oraz wiatrowa. Pojawiły się również projekty związane z uczeniem maszynowym i sztuczną inteligencją.

/> />

- Widząc entuzjazm i zaangażowanie uczestników czwartej edycji konkursu jestem przekonana, że przyszłość branży jest w dobrych rękach. Jako organizacja, która od lat wspiera młodych przedsiębiorców z pasją i zapałem, jesteśmy dumni z ich osiągnięć i kreatywności. To niezwykle inspirujące doświadczenie śledzić, jak podejmują się wyzwania budowania lepszego jutra –podsumowała Karolina Piotrowska, członkini zarządu Startup Academy.

Firma Nomad Electric, która została partnerem czwartej edycji wydarzenia, wręczyła dodatkową nagrodę za najlepsze rozwiązanie oparte na data science, wspierające rozwój i efektywność sektora OZE. Startup WindTAK został uznany za najlepszy w tej dziedzinie i jako laureat Nagrody Nomad Electric otrzymał wsparcie finansowe oraz mentoring, co pozwoli mu kontynuować prace nad profesjonalnymi rozwiązaniami z obszaru inżynierii wiatrowej - w szczególności na eksploatacji turbin i poprawą ich efektywności energetycznej. Precyzyjna analiza, którą oferuje startup, pozwala na najlepsze wykorzystanie zarówno zasobów wiatru jak i potencjału turbiny – dwóch najważniejszych czynników generujących zyski dla inwestorów.

- Bardzo się cieszę, że w ramach tego konkursu mogliśmy poznać inspirujące projekty i ich twórców. Zdecydowaliśmy się przyznać nagrodę specjalną startupowi, który łączy inżynierię z technologią, a to podejście jest nam bardzo bliskie. Rozwiązanie WindTAK, oparte na ich systemie 5GVG, poprawia efektywność i redukuje koszty obsługi turbin wiatrowych dzięki ulepszeniom aerodynamicznym zwanym vortexami, a także wykorzystaniu innowacyjnych systemów pomiarowych opartych na urządzeniach IoT oraz komunikacji bezprzewodowej 5G w połączeniu z przetwarzaniem danych w chmurze. Jestem przekonany, że przyszłością energetyki są nowoczesne technologie i analiza danych. Wiemy to z doświadczenia, ponieważ Nomad Electric nie tylko buduje i zarządza elektrowniami wiatrowymi i PV, ale tworzy także rozwiązania poprawiające efektywność instalacji OZE, które są oparte na zaawansowanej analityce danych – powiedział Paweł Czaus, Prezes zarządu Nomad Electric.

/> />

Goście zaproszeni na galę Huawei Startup Challenge 4 mieli również okazję wyróżnić jeden ze startupów nagrodą publiczności ufundowaną przez Nextbike – partnera inicjatywy. Wyróżnienie trafiło do projektu W2H2, który zakłada wykorzystanie szczelnego, izolowanego stalowego zbiornika do pirolizy odpadów węglowodorowych w temperaturze 850°C, eliminując potrzebę stosowania dodatkowych urządzeń oczyszczających w instalacji. Pozwala to na ciągłe podawanie odpadów z szybkością 200 kg/godz. oraz uzyskanie syngazu o dominującym składzie zawierającym ponad 50% wodoru, potwierdzonego przez testy laboratoryjne.

Patronaty honorowe nad konkursem objęli Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Pracodawcy RP, Fundacja Teraz Polska oraz Konfederacja Lewiatan, natomiast partnerami honorowymi zostali Nomad Electric, laboratorium TELCOLAB oraz Nextbike. Patronami medialnymi wydarzenia są Wirtualna Polska, INNPoland, Mam Startup, Nowy Marketing, eGospodarka, ISBnews, ISBtech, Marketing i Biznes, BRIEF, Teraz Środowisko, Wysokie Napięcie, Dziennik Gazeta Prawna i GLOBEnergia.

Aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronę huaweistartupchallenge.com lub śledź nas na:

https://www.facebook.com/HuaweiStartupChallenge

https://twitter.com/PolskaHuawei