Historyczne przejęcie

Przejęcie byłoby jednym z największych w historii sektora spożywczego. Wartość rynkowa firmy Kellanova, która ma swoją siedzibę w Battle Creek w stanie Michigan w USA, to ok. 20 mld dol. (27 mld dol. łącznie z zadłużeniem). Potencjalna akwizycja to również duży test dla regulatorów, którzy będą sprawdzali, na ile tak duża transakcja nie zaburzy konkurencji na rynku.

Negocjacje pomiędzy Mars a Kellanova

Do żadnych rozmów jeszcze jednak nie doszło. Mars, którego główna siedziba znajduje się w McLean w stanie Virginia, wciąż nie skomentował doniesień agencji Reuters.

Natomiast jak wynika z wiedzy informatorów agencji, wciąż nie wiadomo, czy Kellanova zechce zaangażować się w negocjacje z przedstawicielami koncernu Mars. Co więcej, nie jest wykluczone, że na zakup Kellanova są również inni chętni, co automatycznie podnosi pozycję negocjacyjną firmy.

Dobre prognozy dla Kellanova

Kellanova w ubiegłym tygodniu ogłosiła wyniki finansowe, które okazały się lepsze od przewidywań. Dało to firmie możliwość zwiększenia prognoz na cały rok. Było to możliwe m.in. dzięki większej sprzedaży nowych produktów.

Kellanova to amerykańska międzynarodowa korporacja, zajmująca się produkcją m.in. snacków, płatków zbożowych, chipsów i przekąsek. Jedną z jej najbardziej znanych marek są płatki Kellogg’s.

Z kolei z koncern Mars jest związany z takimi markami, jak batony Mars, Snickers, Milky Way, Bounty, Twix, drażetkami M&M's czy Skittles oraz gumami do żucia Orbit i Winterfresh.