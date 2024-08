Do 2018 r. udział samochodów elektrycznych zasilanych wyłącznie akumulatorem wśród nowych rejestracji utrzymywał się poniżej 1 proc. W ciągu ostatnich 4 lat popularność elektryków zaczęła systematycznie rosnąć. W 2020 r. udział nowych samochodów elektrycznych w ogólnej liczbie nowych rejestracji aut osobowych wzrósł do 5,3 proc., w 2021 r. do 9,0 proc., a w 2022 r. do 12,1 proc.

W 2023 r. w całej Unii Europejskiej zarejestrowano 1,5 miliona nowych samochodów elektrycznych zasilanych wyłącznie akumulatorem, co stanowiło 14,6 proc. wszystkich nowych rejestracji.

Popularność elektryków rośnie, ale nie wszędzie jednakowo szybki

W zeszłym roku po wszystkich drogach europejskiej wspólnoty jeździło 4,5 mln samochodów z napędem zasilanych wyłącznie akumulatorem, to o 48,5 proc. więcej niż w 2022 r., kiedy łączna liczba takich aut w UE wyniosła 3,0 mln.

Na koniec grudnia 2023 r. samochody elektryczne zasilane wyłącznie akumulatorami stanowiły 1,7 proc. wszystkich zrejestrowanych samochodów osobowych w UE. Jednak nasycenie elektrykami znacznie różni się między poszczególnymi krajami UE.

Wśród państw członkowskich UE najwyższy udział aut elektrycznych w ogólnej liczbie samochodów osobowych odnotowano w Danii, gdzie samochody elektryczne zasilane wyłącznie bateriami stanowiły 7,1 proc. wszystkich samochodów osobowych. Wysokie udziały odnotowano też w Szwecji (5,9 proc.), Luksemburgu (5,1 proc.) i Holandii (5,0 proc.).

Z kolei 14 krajów odnotowało udziały elektryków na poziomie poniżej 1 proc., przy czym najniższe udziały odnotowano na Cyprze, w Grecji i w Polsce, gdzie samochody elektryczne stanowiły zaledwie 0,2 proc. ogólnej liczby aut na drogach.

Najpopularniejsze silniki w Polsce

W samym 2023 r. w Polsce zarejestrowano łącznie 477,3 tys. nowych samochodów, z czego 3,6 proc. (17,1 tys.) to samochody z napędem wyłącznie elektrycznym. Podobnie jak w całej Europie, także w Polsce liczba nowych elektryków systematycznie rośnie. W 2018 r. w Polsce zarejestrowano zaledwie 694 samochody z napędem akumulatorowym, rok później zarejestrowano ich już 1464. W 2020 r. nowe dowody rejestracyjne wydano dla 3673 samochodów elektrycznych, w 2021 r. liczba ta wzrosła do 7092, a w 2022 r. do 11,3 tys.

Na polskim rynku, podobnie jak w większości państw UE, najwyższy udział wśród nowych rejestracji stanowiły samochody napędzane benzyną. W Polsce w 2023 r. zarejestrowano 300,8 tys. aut z takim napędem, co stanowiło 63 proc. nowo zarejestrowanych samochodów osobowych. Drugim najpopularniejszych silnikiem był diesel, który stanowił 30,2 proc. nowych rejestracji. W ubiegłym roku w Polsce zarejestrowano 144,5 tys. samochodów osobowych z silnikiem wysokoprężnym.