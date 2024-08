We wtorek koreański rząd poinformował, że planuje zalecić wszystkim producentom pojazdów elektrycznych dobrowolne ujawnienie nazw dostawców akumulatorów. Niemieccy producenci samochodów ujawnili we wtorek na swoich stronach internetowych dostawców akumulatorów do swoich modeli pojazdów elektrycznych. Wcześniej to samo zrobiły koreańskie koncerny Hyundai Motor i Kia Corp - podał Bloomberg.

Producenci samochodów z siedzibą w Korei Południowej podejmują działania zapobiegawcze w celu rozwiązania rosnących obaw o bezpieczeństwo pojazdów elektrycznych, po tym jak odłączony elektryczny sedan Mercedes-Benz zapalił się w kompleksie apartamentowym w Incheon na początku tego miesiąca. Incydent doprowadził do ewakuacji 200 rodzin i wywołał apele o surowsze środki rządowe dotyczące pojazdów elektrycznych.

Specjalne, bezpłatne kontrole pojazdów

Agencja Bloomberg zauważa, że pełne ujawnienie producentów akumulatorów pojazdów elektrycznych to rzadki ruch ze strony producentów samochodów, ponieważ informacje te są zazwyczaj utrzymywane w tajemnicy. Mercedes nie sprecyzował, która firma wyprodukowała akumulator w samochodzie, który eksplodował i spłonął w Korei, narażając na niebezpieczeństwo wiele osób. Jednak lokalne media zidentyfikowały producenta niebezpiecznej baterii jako chiński Farasis Energy.

Od środy Mercedes-Benz Korea oferuje bezpłatne kontrole wszystkich swoich modeli pojazdów elektrycznych, poinformowała firma w oświadczeniu. Osobno firma ogłosiła plany przekazania około 4,5 miliarda wonów (3,3 miliona dolarów) na pomoc mieszkańcom dotkniętym wybuchem, mimo że dochodzenie w sprawie pożaru jest nadal w toku.

Feralny akumulator był z chińskiej firmy?

Farasis, domniemany producent feralnego akumulatora, znalazł się na 15. miejscu wśród światowych producentów akumulatorów, zgodnie z szacunkami BloombergNEF dotyczącymi zdolności produkcyjnych w latach 2023-2025.

Firma zaczęła dostarczać akumulatory do Mercedesów w 2018 r. w ramach ośmioletniego kontraktu z niemieckim producentem aut. W 2020 r. niemiecki producent z siedzibą w Stuttgarcie stał się strategicznym inwestorem w chińskiej firmie, jak podano w niektórych raportach.

Poważny problem, czy tylko incydent

„Trudno na tym etapie stwierdzić, czy akumulatory Farasis są problemem, ale panuje ogólne przekonanie, że ryzyko jest wyższe w przypadku mniejszych producentów akumulatorów niż w przypadku dużych producentów, takich jak CATL lub koreańscy producenci” — powiedział Yoon Joonwon, zarządzający funduszami w DS Asset Management Co. w Seulu.

„Dopóki problem nie zostanie wyjaśniony, przez jakiś czas można się spodziewać gorszego nastawienie konsumentów do pojazdów elektrycznych” – dodał Yoon Joonwon.