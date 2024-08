W zeszły czwartek na podziemnym parkingu w kompleksie mieszkalnym w Incheon, na zachód od Seulu zapalił się odłączony od zasilania elektryczny sedan Mercedes-Benz – podały służby przeciwpożarowe. Ponad 700 mieszkańców zostało ewakuowanych z powodu przerw w dostawie wody i prądu, a pożar uszkodził około 140 samochodów, według władz miasta metropolitalnego Incheon. Dwadzieścia trzy osoby zostały hospitalizowane.

Mercedes-Benz Korea będzie w pełni współpracować z władzami w celu zbadania przyczyny pożaru, ale odmówił dalszego komentarza, zgodnie z oświadczeniem - podał Bloomberg.

Zakazy parkowania i ładowania w garażu

Incydent wstrząsnął opinią publiczną Korei Południowej. Według ogłoszeń w mediach społecznościowych kilka budynków biurowych zakazało wjazdu i parkowania w podziemnych garażach pojazdów elektrycznych. Tymczasem niektóre komitety zarządzające mieszkaniami radzą właścicielom pojazdów elektrycznych, aby zachowali szczególną ostrożność podczas ładowania swoich samochodów.

Do pożaru elektrycznego auta doszło w czasie, gdy na całym świecie popularność samochodów elektrycznych maleje, a wzrost sprzedaży z spowalnia.

Główne powodu spadku popytu na samochody elektryczne

Statystyki pokazują, że pożary samochodów z silnikami spalinowymi są znacznie częstsze niż elektryków. Jednak należy pamiętać, że pojazdów z tradycyjnym napędem jest wielokrotnie więcej niż tych zasilanych bateriami. Natomiast negatywne nastawienie do pojazdów elektrycznych i ryzyko pożaru, jakie mogą stwarzać ich akumulatory, to tylko jeden z powodów, dla których konsumenci unikają zakupu samochodu elektrycznego. Inne powody niechęci konsumentów do elektryków to wyższa cena tych samochodów w porównaniu do ich spalinowych odpowiedników i brak niezawodnej infrastruktury ładowania.

W związku z tym, że media społecznościowe w Korei huczą teraz na temat bezpieczeństwa akumulatorów pojazdów elektrycznych, niektórzy ludzie rozważają ponowne rozważenie nadchodzących zakupów samochodów.

Akumulatory z Chin

Według doniesień lokalnych mediów, akumulator w spalonym samochodzie został wyprodukowany przez chińską firmę Farasis Energy. Została ona partnerem Mercedes-Benz w 2018 r., dostarczając ogniwa niemieckiemu producentowi samochodów w ramach ośmioletniego kontraktu. Mercedes-Benz stał się strategicznym inwestorem w firmie Farasis Energy w 2020 r.

Rośnie liczba samozapłony akumulatorów

Według raportu Koreańskiej Narodowej Agencji Pożarowej z 2023 r. liczba samochodów, które się palą, wzrasta co roku, zarówno w przypadku pojazdów z silnikiem spalinowym, jak i pojazdów elektrycznych, od co najmniej 2017 r. Zazwyczaj trudniej jest ugasić pożar pojazdu elektrycznego, ponieważ temperatura płonących akumulatorów litowo-jonowych jest bardzo wysoka, a pożar trwa dłużej niż pożary akumulatorów instalowanych w samochodach benzynowych.

Większość Koreańczyków z Południa mieszka w mieszkaniach o dużej gęstości zabudowy, co oznacza, że duża część stacji ładowania znajduje się w podziemnych garażach budynków. Nowo wybudowane mieszkania i budynki o określonej wielkości są prawnie zobowiązane do instalowania ładowarek pojazdów elektrycznych.

Po incydencie z zeszłego tygodnia Song Eonseog, z partii rządzącej, zaproponował zmiany w ustawie o parkingach w kraju, aby zapewnić większe bezpieczeństwo i ograniczyć pożary akumulatorów pojazdów elektrycznych.