W wyniku incydentu, w którym nastąpił samozapłon baterii Mercedesa, z powodu zadymienia budynku 23 osoby trafiły do szpitala, a ponad 200 rodzin zostało bez dachu nad głową na kilka tygodni. Władze poinformowały, że ugaszenie pożaru, który powstał po eksplozji odłączonego od zasilania elektrycznego sedana na podziemnym parkingu apartamentowym w lipcu, zajęło ponad osiem godzin.

Fobią pojazdów elektrycznych

Od czasu pożaru w apartamentowcu w Incheon powszechny jest niepokój związany z pojazdami elektrycznymi. Zjawisko to lokalne media nazwały „fobią pojazdów elektrycznych”. Większość budynków mieszkalnych w całym kraju wydała ogłoszenia zalecające właścicielom pojazdów elektrycznych ostrożność podczas ładowania akumulatorów, podczas gdy niektóre nawet całkowicie zakazały wjazdu lub parkowania pojazdów elektrycznych.

Publiczne oburzenie skłoniło rząd do wprowadzenia na początku tego miesiąca zestawu przepisów mających na celu złagodzenie obaw. Jednym z nich jest obowiązek ujawniania marek akumulatora zamontowanych w ich pojazdach. Do tej pory producenci samochodów utrzymywali w tajemnicy tożsamość swoich dostawców akumulatorów, nie tylko w Korei, ale na całym świecie.

Krytyczny element zagrożeniem dla bezpieczeństwa?

Akumulatory są krytycznym elementem samochodów elektrycznych. Jednak, jeśli nie są prawidłowo produkowane lub eksploatowane, mogą stwarzać poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa.

Do czasu samozapłonu baterii w Mercedesie, właściciele pojazdów elektrycznych nie mieli przywileju poznania jakichkolwiek szczegółów na temat akumulatora, który znajduje się w ich samochodzie. A to wydaje się to zarówno dziwne, jak i niesprawiedliwe, biorąc pod uwagę, że akumulatory są jedną z najważniejszych i najdroższych części pojazdu.

Czy konsumenci nie powinni mieć prawa do jasnych i przejrzystych informacji przed dokonaniem zakupu, zwłaszcza gdy jest to ściśle związane z bezpieczeństwem? – pyta Bloomberg.

Producenci baterii będą jawni

Po wejściu w życie nowych przepisów (nie ustalono daty i może to potrwać kilka miesięcy), konsumenci w Korei powinni mieć możliwość wzięcia pod uwagę producentów akumulatorów przy zakupie pojazdu elektrycznego. Nadal nie wiadomo jakiego typu szczegółowe informacje będą ujawniane.

Dramatyczny pożar wstrząsnął opinią publiczną Korei w dość niefortunnym momencie, gdy wzrost sprzedaży pojazdów elektrycznych – na całym świecie – zwalnia. Szersze negatywne nastawienie do pojazdów elektrycznych podważa również wysiłki rządu, aby wprowadzić na rynek bardziej przyjazne dla środowiska samochody i wzmocnić infrastrukturę ładowania w całym kraju.

Spadek popytu

Przed incydentem rynek pojazdów elektrycznych w kraju szybko rósł, stanowiąc ponad 9 proc. rejestracji nowych samochodów w zeszłym roku, zgodnie z danymi ministerstwa transportu. Jednak po incydencie, który miał miejsce w lipcu większość producentów samochodów odnotowała spadek sprzedaży pojazdów elektrycznych w sierpniu.