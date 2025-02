Od poniedziałku granice SPPN zostają przesunięte do linii Woronicza, Domaniewskiej i Idzikowskiego. Od zachodu obszar poszerzenia sięgnie dotychczasowej granicy na ul. Żwirki i Wigury, od wschodu granicą będzie ulica Czerniakowska. To około 7 tys. miejsc postojowych.

Reklama

Reklama

Mieszkańcy mogą złożyć wniosek o abonament

Zarząd Dróg Miejskich przekazał, że od 3 lutego warszawska strefa będzie liczyć ok. 67 tys. miejsc postojowych. Drogowcy od początku stycznia przyjmują wnioski o abonamenty od mieszkańców nowego obszaru. Szacują, że jest tam ok 6,5 tys. osób, którym abonament przysługuje. Do końca stycznia przyjęli już ok. 5,5 tys. wniosków o wydanie tego uprawnienia. Przysługuje ono mieszkańcom strefy, którzy rozliczają podatek PIT w Warszawie i mają auto.

Nowy obszar strefy to dodatkowych 314 parkomatów. To nowe urządzenia, takie same jak te, które stanęły jesienią na Saskiej Kępie i Kamionku. Od lutego sukcesywnie będą wymieniane w całej strefie. W sumie będzie ich w stolicy 2224.

Strefa płatnego parkowania. Dwa rodzaje abonamentów

W strefie do wyboru są dwa rodzaje abonamentów. Tańszy – rejonowy – kosztuje 30 zł rocznie i pozwala zaparkować w rejonie w promieniu 200 m od miejsca zameldowania.

Abonament obszarowy pozwala zaparkować na terenie wyznaczonym zgodnie z mapą obszarów abonamentowych w SPPN. Uprawnia także do postoju po obu stronach ulic będących granicami obszarów. Kosztuje 600 zł rocznie, a płatność możliwa jest w dwóch ratach po 300 zł (tylko w przypadku wyrabiania abonamentu w POP ZTM).

Strefa płatnego parkowania. Co zrobić, by dostać abonament?

Aby otrzymać abonament mieszkańca, trzeba być zameldowanym na pobyt stały lub czasowy na terenie SPPN, mieć rozliczony podatek PIT za poprzedni rok w Warszawie i być właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 t lub samochodu osobowego powyżej 2,5 t.

Czym jest strefa płatnego parkowania?

Strefa płatnego parkowania niestrzeżonego jest w Warszawie od 1999 r. i początkowo obejmowała tylko ścisłe centrum miasta. Po dekadzie została rozszerzona m.in. o Powiśle, Stare i Nowe Miasto. W 2013 r. granica obszaru z parkometrami przesunęła się z Żelaznej do Okopowej na zachodzie, z Koszykowej do Wawelskiej na południu, a na północy zamiast al. Solidarności sięgnęły Dworca Gdańskiego i ronda Radosława oraz fragment Pragi-Północ. Od 2020 r. jej obszar, etapami, zwiększył się dwukrotnie – o część Woli i Pragi-Północ, Żoliborz i Ochotę, pl. Hallera i jego okolice i północny Mokotów.

Od 3 lutego 2025 roku strefa powiększy się o obszary Starego Mokotowa, Wyględowa, Wierzbna, Ksawerowa, Sielc i części Sadyby.