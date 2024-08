Od początki elektrycznej rewolucji w motoryzacji klientom towarzyszy niepokój związany z zasięgiem pojazdów elektrycznych. Obawy kierowców, że akumulator pojazdu elektrycznego wyczerpie się przed dotarciem do celu lub, że utkną w długich kolejkach na stacjach ładowania, są jedną z głównych przeszkód w upowszechnianiu się samochodów elektrycznych.

Reklama

Ładowanie w 10 minut

Teraz, dzięki nowym ogniwom firmy Zeekr, wyścig mający na celu wyeliminowanie obaw konsumentów związanych z zasięgiem poczynił ogromny krok naprzód. Ulepszony akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy, po podłączeniu do ultraszybkiej stacji ładowania V3 firmy Zeekr, naładuje się z poziomu 10 proc. do 80 proc. w ciągu 10,5 minuty, poinformowała we wtorek w oświadczeniu firma Zeekr, która jest częścią konglomeratu samochodowego Zhejiang Geely Holding Group.

Reklama

Jak zapewnia producent, nawet w niskich temperaturach, takich jak minus 10°C, gdy akumulatory zużywają się szybciej, czas ładowania ogniw do poziomu 80 proc. nadal będzie dość krótki i wyniesie około 30 minut.

Nowe akumulatory będą dostępne w sedanie Zeekr 007 2025, a dostawy rozpoczną się już w przyszłym tygodniu.

Rozbudowa sieci stacji ładowania

Firma podała, że w Chinach otworzyła ponad 500 stacji ultraszybkiego ładowania i planuje podwoić tę liczbę do końca tego roku. W 2026 roku Zeekr zamierza obsługiwać ponad 10 tys. stacji ultraszybkiego ładowania.