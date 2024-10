Rzecznik MŚP zaprasza na webinar ZUS

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych zaprasza przedsiębiorców na kolejny, darmowy webinar, który odbędzie się 21 października o godzinie 12.00. Tematem spotkania będą kluczowe zagadnienia związane z obsługą przedsiębiorców przez ZUS oraz omówienie zmian, które wpłyną na ich działalność.

-Naszym priorytetem jest dostarczanie przedsiębiorcom rzetelnych informacji i narzędzi, które wspierają ich w codziennych wyzwaniach. We współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, możemy zapewnić firmom bezpośredni dostęp do ekspertów oraz aktualnych informacji na temat kluczowych zmian prawnych i proceduralnych. Udział w naszym kolejnym webinarze to okazja, by uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania i dowiedzieć się więcej o działaniach ZUS skierowanych do sektora MŚP – zaprasza Agnieszka Majewska Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Ekspertki ZUS

W wydarzeniu wezmą udział ekspertki z ramienia ZUS: dyrektor Agata Wiśniewska-Półtorak i Alina Głębicka-Rękawek, a także zespół Rzecznika MŚP. Transmisja na żywo będzie dostępna na oficjalnym kanale Rzecznika na YouTube, zapewniając bezpośredni dostęp do informacji i możliwość zadawania pytań na żywo za pośrednictwem czatu.

Informacje o spotkaniu znajdują się na profilach społecznościowych Rzecznika MŚP na X, Facebooku i LinkedIn, a więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.rzecznikmsp.gov.pl