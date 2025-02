Przetrwała kilka wojen i rewolucji, ale pokonała ją inflacja. Po 459 latach zamknięto najstarszą restaurację w Wiedniu

Choć trudno w to uwierzyć, Wiedeń do niedawna miał restaurację, która działała w tym mieście przez... 459 lat. Lokal przetrwał niejedną wojnę i rewolucję, w tym oblężenie tureckie, czasy Austro-Węgier i II wojnę światową. Teraz jednak właściciele obiektu zdecydowali o jego zamknięciu. Choć oficjalne powody zakończenia działalności nie są znane, to spekuluje się, że restaurację pokonały inflacja i problemy kadrowe.