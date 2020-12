Z Partnerem i Szefem Praktyki Technologie w firmie Kochański&Partners rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób prawnicy mogą pomóc firmom stojącym wobec wyzwań cyfryzacji.

Transformacja cyfrowa, to proces, który trwa już od lat; cały czas ewoluując i generując wyzwania dla przedsiębiorców. Zwykle jest kojarzony z zadaniami informatycznymi, sprzętowymi, czy po prostu z kosztami, które muszą ponosić firmy, żeby nadążyć za zmieniającym się coraz szybciej cyfrowym światem. Tym razem, w studiu DGP o transformacji cyfrowej rozmawialiśmy z prawnikiem. To bowiem prawnicy specjalizujący się w nowych technologiach cywilizują te, może już nie tak nowe, ale wciąż nie do końca uregulowane światy. Mogą też zmniejszyć ryzyka, które generuje wszechobecna ewolucja, a może wręcz rewolucja informatyczna.

Z naszym gościem rozmawialiśmy min. o tym czy warto przyjść po pomoc do prawnika zanim pojawią się problemy, o świadomości prawnej przedsiębiorców i ich zróżnicowanych potrzebach w zakresie pomocy prawnej, a także o tym, czy i kiedy możemy odpuścić sobie czytanie regulaminów i umów w sieci. Zapraszamy do obejrzenia wywiadu.