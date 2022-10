Po raz pierwszy do Polski na Forum przyjechali wszyscy pracownicy naszych ZBH-ów (Zagraniczne Biura Handlowe – przyp. red.). Spotkania z tymi pracownikami cieszyły się w czasie PAIH Forum Biznesu ogromną popularnością. To co się wydarzyło, przerosło nasze oczekiwania – komentuje dyrektor departamentu partnerstwa i komunikacji Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Reklama

Jak dodaje, mam też feedback ze strony przedsiębiorców, którzy często dostawali kontakty do konkretnych firm, potencjalnych partnerów. Oczywiście przedsiębiorcy umawiają się na dalsze spotkania i kontakty na danym rynku zagranicznym.

I powtarzam jak mantrę, że nasze usługi są darmowe – zaznacza Marcin Graczyk.

Cała rozmowa w materiale wideo