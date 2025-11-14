Podczas panelu zorganizowanego na PAIH Forum Biznesu 2025 mówiła pani o różnych możliwościach ekspansji polskich przedsiębiorstw na rynek amerykański - zarówno pod względem modelu działania, jak i formy prawnej tej obecności. Jaka w pani opinii jest dziś świadomość polskich przedsiębiorców w kwestii poszukiwania inwestorów a także możliwości ekspansji na rynek USA?

Świadomość polskich przedsiębiorców w tym obszarze zdecydowanie rośnie, choć wciąż jest zróżnicowana i w dużej mierze zależy od indywidualnych doświadczeń. O sukcesie lub porażce decyduje wiele czynników – od przygotowania strategicznego, przez znajomość lokalnych uwarunkowań prawnych, aż po zdolność do budowania relacji biznesowych.

Ważną rolę w podnoszeniu tej świadomości odgrywają media społecznościowe, które ułatwiają dostęp do informacji, ekspertów i potencjalnych partnerów. Ogromne znaczenie ma też dzielenie się historiami sukcesu – zarówno przez indywidualnych przedsiębiorców, jak i organizacje branżowe. To cenne źródło inspiracji i praktycznej wiedzy.Mamy już wiele przykładów na to, że w Polsce można stworzyć́ startup podbijający światowe rynki, co jest niewątpliwie inspiracją i zachętą do ekspansji zagranicznej innych startupów.

Z mojego doświadczenia wynika, że kluczowe są pozornie proste, lecz niezwykle skuteczne zasady: determinacja, konsekwencja, obserwacja tych, którym się udało, oraz umiejętność uczenia się na cudzych błędach. Warto również pamiętać o różnicach prawnych – amerykański system jest inny niż polski, dlatego tak ważne jest wsparcie specjalistów znających oba porządki prawne. Niewątpliwie jednak rynek amerykański od strony prawnej jest dużo przyjaźniejszy dla przedsiębiorców niż polskie przepisy.

Wciąż jednak istnieje pewna bariera mentalna – coraz mniejsza, ale nadal zauważalna. Dlatego zachęcam przedsiębiorców, by szukali kontaktu z tymi, którym się udało, pytali, prosili o rady i wsparcie. Biznes oparty na relacjach, otwartość i chęć dzielenia się doświadczeniem naprawdę przynoszą efekty.

W dyskusji pojawiły się dwie różne perspektywy – z jednej strony firma z konkretnym produktem szukająca rynku zbytu, z drugiej – przedsiębiorstwo poszukujące inwestorów w Dolinie Krzemowej. Czy to właśnie sektor IT ma dziś największy potencjał, jeśli chodzi o ekspansję na rynek amerykański i pozyskiwanie inwestorów?

Sektor IT jest niewątpliwe sektorem o wysokim wzroście i chęci zakupowej, co stanowi dobre pole dla polskich firm z mocnym produktem. Przy analizie szybko rosnących branż, które są atrakcyjne dla inwestorów, należy wskazać wszystkie sektory powiązane z technologią. Wyskoki popyt na produkty i usług AI, gwałtowne przyspieszenie adopcji AI w korporacjach i startupach; automatyzacja procesów, eskalacja zagrożeń i rozwój cyberbezpieczeństwa, a także usługi bezpieczeństwa IT, obronność, ochrona zdrowia, biotechnologia – te wszystkie obszary niosą szanse biznesowe dla produktów eksportowych. W tych obszarach duże korporacje, w szczególności amerykańskie, chętnie współpracują z polskimi startupami, co daje dodatkowe wsparcie do rozwoju polskich firm i ich ekspansji zagranicznej.

Czy presja na zwiększanie wydatków na obronność przekłada się już na relacje biznesowe między Polską a Stanami Zjednoczonymi?

Zdecydowanie tak. Ogólnie potrzeba zwiększenia obronności w Polsce, ale także w całej Europie, ma już bardzo wyraźne przełożenie na relacje biznesowe między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Wzrost inwestycji w sektor bezpieczeństwa i obronności otwiera nowe możliwości współpracy, nie tylko dla dużych koncernów zbrojeniowych, ale również dla mniejszych firm technologicznych, dostawców komponentów, rozwiązań IT czy usług logistycznych.

Powinniśmy dążyć, aby Polska nie była jedynie odbiorcą amerykańskich produktów, ale także miejscem, gdzie te technologie są rozwijane i produkowane, a w konsekwencji sektor obronny był kołem zamachowym polskiej gospodarki. Dzięki istniejącej już obecności firm amerykańskich z sektora zbrojeniowego w Polsce jest to możliwe.

Pamiętajmy również, że sektor obronny to nie tylko wojsko, ale także szeroko pojęty przemysł technologiczny, który napędza innowacje w wielu dziedzinach – od cyberbezpieczeństwa po automatyzację czy produkcję zaawansowanych materiałów.

W efekcie relacje polsko-amerykańskie w obszarze biznesu i inwestycji zyskują nowy wymiar – oparty nie tylko na handlu, ale na strategicznej współpracy technologicznej i przemysłowej.

Jak generalnie ocenia pani obecność amerykańskiego biznesu w Polsce? Duże, globalne koncerny, są obecne od lat, czy oprócz tego coś jeszcze się dzieje?

Firmy amerykańskie zmieniały i zmieniają polską gospodarkę. Od lat inwestują one w Polsce w ludzi, infrastrukturę oraz badania i rozwój. Amerykańscy inwestorzy tworzą wysokiej jakości dobrze płatne miejsca pracy oparte w większości na umowach o pracę. Stany Zjednoczone stanowią obecnie drugi najważniejszy kierunek, z którego do Polski napływa kapitał zagraniczny. W Polsce działa dziś ponad 1500 firm z USA, których inwestycje przekładają się na ponad 325 tysięcy miejsc pracy. Działają one w praktycznie każdej branży i w każdym regionie kraju. Wartość amerykańskich aktywów to ok. 60 miliardów USD, a samych inwestycji ponad 26 miliardów USD. Stanowi to ponad 4 procent całego PKB Polski.

Amerykańskie firmy w Polsce są realnymi inwestorami zatrudniając tu pracowników, inwestując w sprzęt i nieruchomości, a także prowadząc w Polsce i z Polski działalność operacyjną. Nasz kraj pełni również od kilku lat rolę regionalnego hubu dla amerykańskich firm technologicznych.

Dodatkowym walorem są zapewne rozwijające się łańcuchy dostaw na polskim rynku, tworzone wokół amerykańskich inwestycji?

To prawda, amerykański biznes zatrudnia i angażuje polskie firmy jako kooperantów w ramach swoich łańcuchów dostaw. Tu również następuje transfer wiedzy, doświadczeń i kompetencji.