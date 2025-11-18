W 2024 r. skumulowana wartość polskich inwestycji za granicą wyniosła 164,9 mld zł i zwiększyła się w rok o 7,1 mld zł. Zarazem blisko połowa rodzimych przedsiębiorców, znacznie więcej niż wcześniej, zapowiada realizację nowych projektów zagranicznych – wynika z raportu PwC Polska i PFR TFI powstałego we współpracy z KUKE („Globalne horyzonty polskich inwestycji – atrakcyjne okazje inwestycyjne w warunkach niepewności”). Mimo globalnych turbulencji i wyraźnego spowolnienia u głównych partnerów Polski, jak Niemcy, na wysokim poziomie utrzymuje się także eksport towarów i usług z Polski. Wedle GUS od stycznia do sierpnia tego roku jego wartość znów przekroczyła bilion złotych.

Widać zatem, że polskie firmy mają produkty i usługi pozwalające myśleć o jeszcze szerszej ekspansji. Aby zdobyć niezbędną wiedzę i wsparcie w tym obszarze, przedsiębiorcy, w tym liczni przedstawiciele sektora MŚP, spotkali się w PGE Narodowym z ekspertami PAIH i innych instytucji otoczenia biznesu oraz przedstawicielami polityki, nauki i samorządów na PAIH Forum Biznesu (5–7 listopada), największym wydarzeniu poświęconym wsparciu polskich firm w ekspansji zagranicznej.

Team Poland: przedsiębiorca wie, do kogo zapukać

Przedsiębiorcy, przede wszystkim z małych i średnich firm, mogli m.in. indywidualnie porozmawiać z przedstawicielami Zagranicznych Biur Handlowych (ZBH) PAIH. Globalna sieć ZBH liczy blisko 60 placówek, które wspierają polskie firmy w wyszukiwaniu partnerów handlowych, analizie potencjału rynkowego oraz ułatwiają wejście na nowe rynki eksportowe w Europie, Azji, Ameryce Północnej, Południowej, Afryce i na Bliskim Wschodzie. Dzięki temu przedsiębiorcy zyskują lokalną ekspertyzę na miejscu – od analizy regulacji i warunków gospodarczych, przez przygotowanie list potencjalnych partnerów, aż po wsparcie w pokonywaniu barier administracyjnych i komunikacyjnych. Biura zajmują się również przyciąganiem inwestorów zagranicznych do Polski.

W uroczystym otwarciu PAIH Forum Biznesu 2025 wzięli udział Michał Jaros, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Andrzej Dycha, prezes PAIH, Piotr Matczuk, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), Jan Krzysztof Bielecki, były premier, a wykład na temat sytuacji gospodarczej wygłosił prof. Leszek Balcerowicz ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Andrzej Dycha zauważył, że polska gospodarka stoi dziś przed nowym etapem ekspansji. Wskazywał, że przyszłość należy do tych, którzy będą potrafili łączyć eksport z inwestycjami zagranicznymi.

– Nie możemy myśleć wyłącznie o sprzedaży. Musimy inwestować za granicą, wzmacniając polskie marki i kompetencje technologiczne – podkreślał, przypominając, że PAIH otwiera nowe biura, m.in. niedawno placówkę w Dolinie Krzemowej.

O roli państwa i administracji w tworzeniu sprzyjającego otoczenia mówił Michał Jaros. Podkreślał, że Polska, dziś 20. gospodarka świata, musi postawić na deregulację i uproszczenie prawa. – Europa przez ostatnie lata kojarzyła się głównie z regulacjami. My chcemy ten trend odwrócić, wprowadzić uproszczenia, które pomogą przedsiębiorcom działać szybciej i odważniej – tłumaczył. Akcentował przy tym potrzebę dalszej ekspansji polskich firm, zwłaszcza w Azji Centralnej, gdzie polska dyplomacja gospodarcza otwiera kolejne drzwi.

Z dużym zainteresowaniem przedsiębiorców spotkała się oferta Team Poland, wspólnej marki sześciu kluczowych instytucji polskiego systemu rozwoju: PAIH, PFR, Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP), Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Połączenie sił, kompetencji, doświadczenia i oferty służy jeszcze skuteczniejszemu wspieraniu ekspansji polskich przedsiębiorstw za granicą. Liderzy mówili o tym w dyskusji „Team Poland – razem dla polskiego eksportu”. Mirosław Czekaj, prezes BGK, podkreślał, że Team Poland to „synergia, wspólna diagnoza i jasny szyld – trzy filary działania”. – Chodzi o to, by przedsiębiorca wiedział, do kogo zapukać – wyjaśnił.

Polskie szanse w USA

W dyskusji „Go West: jak polskie firmy zdobywają Amerykę” Marta Pawlak, dyrektorka ds. prawnych i relacji publicznych Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce (AmCham), zwróciła uwagę, że „wbrew obiegowym opiniom i obawom prowadzenie działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych jest prostsze niż w wielu krajach Europy”.

– Oczywiście, to inny system prawny i inne zwyczaje, ale dla firm, które dobrze się przygotują, nie stanowi to przeszkody. Największym problemem nie jest prawo, tylko mentalność – wskazała. Według niej kluczowe znaczenie ma „timing”, czyli moment wejścia na rynek, oraz właściwe rozpoznanie branży, konkurencji i lokalnych uwarunkowań.

– Nie da się myśleć o USA jako o jednym rynku. To pięćdziesiąt mikrorynków – podkreślił dr Paweł Pietrasieński, kierujący biurem PAIH w Houston.

Nowe perspektywy w Azji

Podpisany podczas Forum list intencyjny między PAIH a ATR, Japońskim Instytutem Badań Zaawansowanych Technologii Telekomunikacyjnych z siedzibą w Keihanna Science City niedaleko Kioto, otworzył nowy etap polsko-japońskiej współpracy technologicznej.

– Japońscy inwestorzy jako pierwsi zaufali Polsce w latach 90. Dziś wracamy do tej relacji. Nowocześni, partnerscy, innowacyjni – mówił Andrzej Dycha.

– Szukaliśmy partnera w Europie Środkowej i znaleźliśmy go w Polsce. Chcemy przyjąć do programu KGAP+ jak najwięcej polskich startupów – zadeklarował Hiroyuki Suzuki, wiceprezes ATR.

Program Keihanna Global Acceleration Program Plus (KGAP+) ma imponujące wyniki: 65 proc. dopasowań i setki współprac międzynarodowych. – W Japonii dojście do partnerstwa zajmuje dwa lata. Jeśli możemy skrócić to o połowę, to ogromny sukces – podkreśliła Marta Szczygieł z biura PAIH w Tokio.

PAIH Forum Biznesu było również okazją do podsumowania polskiej obecności na EXPO 2025 w Osace. Pawilon Polski został nagrodzony złotym medalem za organizację ekspozycji, ale najważniejsze były bezpośrednie efekty. – Pokazaliśmy Polskę nowoczesną, kreatywną i technologiczną – opowiadał Łukasz Gwiazdowski, wiceprezes PAIH.

– Efekty będą procentować latami – dodawał Jacek Tomczak, komisarz sekcji polskiej na EXPO 2025 w Osace.

Kapitał płynie do Polski. Rekordowe dane PAIH

Na PGE Narodowym PAIH ogłosił najnowsze dane o inwestycjach w Polsce. W pierwszych trzech kwartałach 2025 r. agencja wsparła łącznie 42 projekty inwestycyjne o deklarowanej wartości 3,12 mld euro i z planowanym zatrudnieniem przekraczającym 4 tys. osób – to najwyższy wynik w historii PAIH. Jak wskazywał Paweł Pudłowski, wiceprezes PAIH odpowiedzialny za Departament Wsparcia Inwestycji, Polska jest dziś postrzegana przez inwestorów jako kraj bezpieczny, przewidywalny i atrakcyjny zarówno dla projektów produkcyjnych, jak i usługowych.

Działa tu swego rodzaju sprzężenie zwrotne: pozytywny wizerunek kraju wspiera również markę polskich firm wchodzących na zagraniczne rynki. Nie można zmarnować takiej okazji.

Krzysztof Ratnicyn

Nagrody dla liderów Podczas PAIH Forum Biznesu 2025 wręczono nagrody w konkursach Liderzy Eksportu i Grunt Na Medal. Tytuł Lidera Eksportu przyznano w trzech kategoriach: polska marka eksportowa, polska inwestycja za granicą oraz manager eksportu/wizjoner. W pierwszej z nich zwycięzcą została Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy. Za najlepszą inwestycję uznano przejęcie marki Thomas Cook, najstarszej na świecie firmy turystycznej i ikony turystyki w Wlk. Brytanii, przez eSky Group. W ostatniej kategorii nagrodę otrzymała Ewelina Woźniak-Szpakiewicz, prezes firmy DMDmodular, dostarczającej zrównoważone, modułowe rozwiązania budowlane. Natomiast w ramach 11. edycji programu Grunt Na Medal spośród 628 terenów zarejestrowanych w Generatorze Ofert Inwestycyjnych PAIH nagrodzono gminy: Jawor, Jasienica, Prudnik, Bochnia, Barcin, Opoczno, Sierpc, Ostrowiec Świętokrzyski, Leżajski, Ryki, Łapy, Szczytno, Redzikowo, Gryfino, Sulechów oraz Powiat Średzki.

