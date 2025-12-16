/> />

- Tegoroczny Kongres był rekordowy pod kilkoma względami. Zorganizowaliśmy ponad 50 wydarzeń na siedmiu scenach, a udział w nich wzięło ponad 200 prelegentów - tłumaczy Artur Beck, pomysłodawca i organizator Kongresu. - Koncentrowaliśmy się na najbardziej palących tematach, czyli konieczności szybkiego nadrobienia zaległości w zakresie zbrojeń w Europie, przeciwdziałaniu dywersji, ochronie infrastruktury krytycznej, czy ochronie zdrowia w kontekście bezpieczeństwa- dodaje Beck.

- Akty dywersji, działania hybrydowe, cyberataki - to wszystko jest elementem rosyjskiej strategii karania państw, które wspierają Ukrainę. I Polska jest jednym z nich - przekonywał podczas otwarcia Kongresu Tomasz Siemoniak, minister i koordynator służb specjalnych. Jak dodał, bez bezpiecznej Polski, bezpiecznych granic nie będzie rozwoju, nie będzie tego wszystkiego, co przez dziesiątki lat z trudem wypracowujemy.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministra rodziny pracy i polityki społecznej podkreśliła, że niezwykle potrzebny jest społeczny dialog na tematy związane z bezpieczeństwem, transformacją energetyczną i cyfrową. - Pracujemy wspólnie nad rozwiązaniami, które przyniosą korzyści polskiej gospodarce i to nie tylko za rok, za dwa, ale także w perspektywie najbliższych dziesięcioleci i kolejnych pokoleń - przekonywała.

W trakcie debat dotyczących rosnących wydatków na bezpieczeństwo, eksperci zgodnie podkreślali, że modernizacja sił zbrojnych i finansowanie obronności stają się jednym z kluczowych wyzwań państwa.

Tomasz Zakrzewski z Platformy Przemysłu Obronnego Pracodawców RP przypomniał, że budżet Ministerstwa Obrony na 2026 rok to ponad 200 miliardów złotych. Polska stara się też pozyskać finansowanie z unijnego programu SAFE na około 190 miliardów złotych, co stanowi prawie jedną trzecią całego budżetu. Rząd chce przeznaczyć te środki m.in. na ramach SAFE Polska chce pozyskać pieniądze m.in. na: drony, budowę Tarczy Wschód oraz wsparcie krajowego przemysłu obronnego. - Te ogromne środki mogą napędzać całą gospodarkę, ale warunkiem jest efektywna współpraca z prywatnym sektorem - podkreślał Zakrzewski.

Na istotną rolę sektora prywatnego przy inwestycjach w obronność zwracał uwagę Leszek Balcerowicz — były wicepremier, minister finansów i przewodniczący Rady FOR. - Sektor prywatny działa lepiej w każdej dziedzinie gospodarki, także w zbrojeniówce, pod warunkiem konkurencji - przekonywał Balcerowicz.

O obiektywny system ratingu dostawców zbrojeniowych zamiast gwarancji apelował Marcin Kubica, dyrektor zarządzający WB Electronics. Jego zdaniem przemysł zbrojeniowy w Polsce, przy skali nadchodzących zamówień, może nie posiadać zdolności finansowych, by obsłużyć wymóg zapewniania gwarancji dla zaliczek udzielanych przez Agencję Uzbrojenia.

W ocenie Bartka Czyczerskiego, prezesa Business & Science Poland, inwestycje w przemysł obronny są obecnie geopolityczną koniecznością, a technologie wojskowe mogą również napędzać gospodarkę cywilną.

Cyril Schiever, prezes MSD w regionie Mid-Europe, podkreślał, z kolei że zdrowie przestaje być postrzegane jedynie w kontekście dobrostanu pacjentów – coraz częściej traktowane jest jako element bezpieczeństwa narodowego i Europy. Pandemia COVID-19 pokazała, jak kruche mogą być systemy ochrony zdrowia oraz jak ogromne znaczenie ma ich odporność na kryzysy biologiczne, demograficzne czy geopolityczne. — Musimy zapewnić, aby Europejczycy mieli realny dostęp do innowacji i prewencyjnych usług zdrowotnych, które pozwolą budować produktywne, zdrowe społeczeństwa od narodzin aż do późnej starości — przekonywał Schiever.

Przewidywalność prawa, rozwój gospodarczy

Podczas Kongresu eksperci i przedsiębiorcy dyskutowali o tym, jak zbudować stabilne otoczenie prawne, które będzie wspierać w Polsce wzrost i innowacje, a także o możliwościach wprowadzenia konstytucyjnych bezpieczników dla stabilności prawa.

Włodzimierz Chróścik, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, stwierdził, że Polacy radzą sobie w regulacyjnym chaosie, jednak radziliby sobie o wiele lepiej, gdyby obowiązywały jasne reguły działania. - Przedsiębiorca nie może czekać kilku lat na zapłacenie faktury. Postępowania sądowe trwają zbyt długo, wyroki są podważane, nikt nie wie, ile czasu potrwa proces i jaki będzie jego wynik – powiedział ekspert.

W opinii Mariusza Filipka, zastępcy Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz pełnomocnika ministra rozwoju ds. deregulacji i dialogu gospodarczego proste prawo to prosta gospodarka. - W 2024 r. z Sejmu wyszło 24 tys. stron A4 legislacji. Nie jest dobre stosowanie prawa bez pokazywania problemów i dialogu z przedsiębiorcami – również posłowie, rząd, prezydent powinni kierować się społeczną odpowiedzialnością biznesu – podkreślił Mariusz Filipek.

O pozytywnych efektach ekspansji zagranicznej dla stabilności przedsiębiorstwa mówił z kolei Igor Rusinowski, prezes Grupy Unilink, która jest obecna w Polsce, Bułgarii, Rumunii, Mołdawii, Czechach, Słowacji, Chorwacji, Słowenii i Grecji. Firma przygląda się teraz rynkowi ubezpieczeniowemu w Turcji i Austrii. Grupa, oprócz tego, że chce być polską firmą - chce stać na kilku biznesowych "nogach", a obecność na kilku rynkach pozwala uodparniać się na lokalną dekoniunkturę.