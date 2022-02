Reklama

Strata operacyjna wyniosła 98 tys. zł wobec 90 tys. zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 0,54 mln zł wobec 0,56 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,5 mln zł w IV kw. 2021 r. wobec 10,08 mln zł rok wcześniej.

"W IV kwartale widzieliśmy znaczący wzrost zainteresowania naszą usługą, co potwierdzają zwiększone przychody w tym okresie. Mocno zintensyfikowany poziom czytelnictwa wśród naszych klientów wpływa na koszty generowane przez spółkę, co odbiło się na ujemnej marżowości w ostatnim kwartale minionego roku. Skorzystali na tym wydawcy i autorzy odnotowując ponadprzeciętne przychody w ramach naszej platformy, co w tym niełatwym czasie pandemii postrzegamy jako nasze skromne wsparcie branży i rynku książki" - powiedział prezes Mikołaj Małaczyński, cytowany w komunikacie.

W całym 2021 r. spółka miała 1,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 55 tys. zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 48,57 mln zł w porównaniu z 32,55 mln zł rok wcześniej. EBITDA wyniosła 4,98 mln zł wobec 3,28 mln zł rok wcześniej.

"Miniony rok był bardzo dobry dla naszej spółki. Z powodu pandemii koronawirusa i wielu restrykcji nakładanych na obywateli rosła popularność serwisów audiobookowych i ebookowych. Zanotowaliśmy bardzo duże dynamiki jeśli chodzi o naszą rentowność. Zysk netto wyniósł ponad 1 mln zł, co jest świetnym wynikiem. Dodatkowo widoczny jest zdecydowany wzrost liczby klientów naszej platformy. W samym IV kwartale liczba abonentów indywidualnych wzrosła o 35% r/r osiągając wartość 116 tys., zaś sumując tę liczbę z klientami instytucjonalnymi otrzymaliśmy wartość bliską 170 tys., co oznacza dynamikę wzrostu na poziomie 41% r/r" - dodał prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 4,27 mln zł wobec 2,02 mln zł zysku rok wcześniej.

Legimi prowadzi internetową sprzedaż e-booków oraz czytników. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w kwietniu 2021 r.

