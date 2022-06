Jak wynika z danych Narodowego Banku Polskiego, w IV kw. 2021 r. odnotowano 12 034 oszustwa przy użyciu polecenia przelewu na łączną kwotę 40,975 mln zł. Dla porównania w tym samym kwartale 2017 r. było ich 617, o wartości 7,67 mln zł. Rośnie udział procentowy liczby i wartości oszustw we wszystkich transakcjach polecenia przelewu, choć jak podkreśla NBP, nie jest on wysoki. W IV kw. 2021 r. było to 0,00148 proc. (liczba oszustw) i 0,00018 proc. (wartość), w IV kw. 2017 r. odpowiednio 0,00009 i 0,00007 proc. Przestępcy sięgają po najnowsze technologie , w tym sztuczną inteligencję – podobnie jak ci, którzy z nimi walczą. W wirtualnym świecie można znaleźć nawet usługi fraud as a service (oszustwo jako świadczona usługa).