Festiwal Biegowy to dobra zabawa, świetna atmosfera i zdrowa sportowa rywalizacja. Wszystkie te określenia pasują są do niego idealnie. Każdy uczestnik jest zawsze niezwykle zadowolony i z niecierpliwością wyczekuje kolejnej edycji.

Frekwencja mówi sama za siebie. W tym roku w Miasteczku Biegowym w Piwnicznej pojawiło się przez trzy dni aż 12 tysięcy osób. Jak zawsze działo się bardzo dużo. Nie należy zapominać również o wydarzeniach towarzyszących - Festiwalu Lachów i Górali oraz Festiwalu Smaku. To zatem również święto folkloru i dobrej kuchni. Tutaj nikt się nie nudzi!

/> />

Niezwykle charakterystyczna dla festiwalu jest jego bogata oferta. Dystansów do wyboru jest tak dużo, że każdy znajdzie odpowiedni dla siebie. Zarówno miłośnicy biegów krótkich, jak chociażby Biegu na 1 km czy Mili, jak i tych najdłuższych, a więc Biegu 7 Dolin na 61 czy 100 km, będą bardzo zadowoleni.

Przed nami wyjątkowy tydzień. Tylko od 23 do 30 listopada możecie zarejestrować się na Festiwal Biegowy o 25 proc. taniej! Ta wyjątkowa promocja z okazji Black Week dotyczy wszystkich dystansów. Dzięki niej zaoszczędzicie naprawdę sporo pieniędzy!

Wystarczy podać kilka przykładów. Iron Run kosztuje tylko 180 zł (wcześniej 240 zł), Bieg na 100 km - 165 zł (wcześniej 220 zł), Górski Koral Maraton - 128 zł (wcześniej 170 zł), Półmaraton - 60 zł (wcześniej 80 zł), Sądecka Dycha - 45 zł (wcześniej 60 zł), Mila - 15 zł (wcześniej 20 zł), a Bieg w Krawacie 7 zł (wcześniej 9 zł). Do tego należy doliczyć 10 zł opłaty rejestracyjnej.

Takiej okazji naprawdę nie można przepuścić! Niezależnie od tego, który bieg jest waszym ulubionym, zapłacicie dużo mniej. Zarejestrować możecie się pod linkiem: https://rejestracja-festiwalbiegowy.pl/rejestracja-festiwal-biegowy/?_gl=1*17jiit4*_gcl_au*MTI4NDIzMTUxOS4xNjk1MjE3NDQ4. Warto zrobić to właśnie do 30 listopada.

/> />

Najlepszą rekomendacją do uczestnictwa w festiwalu są wypowiedzi zawodników, którzy startują w nim od lat.

- Wrażenia są niesamowite. Biegłem w pełnym komforcie, choć nogi trochę odmawiały posłuszeństwa, bo to już mój czwarty bieg na festiwalu. Było jednak bardzo przyjemnie, kibiców na trasie też nie brakowało. Klimat jest bardzo fajny - mówił na mecie Rafał Czarnecki, tegoroczny zwycięzca Koral Maratonu.

- Na festiwalu jest bardzo fajnie. Przyjeżdżamy na niego z całą rodziną. Żona i dziecko mają co robić, ja biegam, więc jest super - uważa Kamil Walczyk, który wygrał aż trzy biegi w tym roku. - Festiwal jest świetny. Organizacja stoi na bardzo wysokim poziomie, wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Nie ma żadnych problemów, więc wrażenia bardzo fajne - twierdzi Aneta Szecówka, która wygrała Półmaraton.

15. Festiwal Biegowy potrwa od 6 do 8 września. Z racji, że będzie to edycja jubileuszowa, to niespodzianek i atrakcji z pewnością nie zabraknie. Ty również możesz być częścią tego wydarzenia!