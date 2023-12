Rok 2024 przyniesie światu wiele zmian. Po raz pierwszy ponad połowa światowej populacji w 76 krajach pójdzie do urn i zadecyduje o dalszych losach demokracji. Czekają nas między innymi wybory do Parlamentu Europejskiego, co w świetle 20. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej będzie miało dla nas szczególne znaczenie. Na stole pozostaje temat akcesji kolejnych państw, w tym Ukrainy, co uzależnione jest jednak od rozwoju inwazji rosyjskiej. Otwartą kwestią jest również wstąpienie kolejnych państw do strefy euro. Zjednoczona, silna Europa ma większe szanse w konkurencji rynkowej z innymi regionami w dobie geopolitycznej rywalizacji. Liderzy biznesowi muszą przemyśleć decyzje związane z lokalizacją inwestycji. Potencjalne ograniczenie roli Chin i tworzenie regionalnych łańcuchów wartości stwarza Europie okazję do stania się lokalizacją pierwszego wyboru. Napięcia przyspieszyły procesy reshoringu (przeniesienie usług realizowanych poprzednio w innej lokalizacji), zwłaszcza nearshoringu i friendshoringu, które premiują strategicznie bezpieczne kraje europejskie ze względu na ich bliskość geograficzną i kulturową względem większości klientów globalnych. Skrócenie i regionalizacja globalnych łańcuchów wartości są postrzegane przez niektórych decydentów jako symbol nowej ery globalizacji i zapowiedź nowego porządku gospodarczego.

Rozwój technologiczny i ocieplenie klimatu będą nadal wymuszać zmiany legislacyjne wpływające na globalną gospodarkę. Wzrost znaczenia czynników ESG zmieni dotychczasowe modele biznesowe. Dodatkowo ciała legislacyjne będą musiały regulować sztuczną inteligencję, czego przykładem jest unijne porozumienie AI ACT, mające promować innowacyjność zaawansowanych technologii w Europie w bezpieczny sposób. Różnice aktów prawnych w różnych obszarach świata mogą mieć wpływ na ich konkurencyjność na rynku globalnym. Wzmocnienie roli UE jako światowego lidera, a jednocześnie zapewnienie najwyższych standardów ochrony klimatu, rozwoju innowacji i nowoczesnych technologii, będzie przesłaniem dla inwestorów, że Europa jest bezpieczną przystanią dla biznesu.

Nasze motto na rok 2024: „Transform to thrive”

W ciągu ostatnich dwóch dekad Polska przeszła niezwykłą transformację, stając się jedną z czołowych prężnych gospodarek w Europie. W tym samym czasie sektor nowoczesnych usług biznesowych również doświadczył znaczącej zmiany, ewoluując od prostych procesów transakcyjnych do ról opartych na wiedzy, tworzących wartość dodaną. Dane wskazują, że wysoko wyspecjalizowane usługi stają się głównym motorem wzrostu, a ich udział w rynku przekroczył 57 proc. w 2023 r. To dzięki ich ekspansji rola całego kontynentu na globalnej mapie nowoczesnych usług biznesowych rośnie. Według Grand View Research, wartość globalnego rynku outsourcingu procesów biznesowych osiągnie 525,2 mld dol. do 2030 r. (w 2022 r. było to 261,9 mld dol.).

Prognoza stałego wzrostu ma poparcie w niedawnych doświadczeniach – sektor pozostał odporny na tąpnięcia globalnego rynku wywołane pandemią COVID-19 i inwazją Rosji na Ukrainę. Już teraz w branży w 27 krajach Unii Europejskiej pracuje 4,2 mln osób, a jeśli uwzględni się Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), kraje kandydujące i Wielką Brytanię, zatrudnienie przekracza 5 mln. Sektor przyciąga nowe inwestycje, zwiększając w ten sposób swoje znaczenie dla gospodarek lokalnych i przyczyniając się do wzrostu gospodarczego w całej Europie.

Co czeka sektor usług biznesowych za 10 lat

Sektor nowoczesnych usług biznesowych wykorzystał ostatnie kryzysy jako katalizator zmian. Nastąpił proces przyspieszonej cyfryzacji i zmiany wzorców pracy. W zespole menedżerów centrum usług w ramach „ABSL Strategic Foresight” opracowaliśmy scenariusze rozwoju polskiego sektora w perspektywie dziesięcioletniej. Jego powodzenie będzie zależeć w dużej mierze od zdolności do wprowadzania innowacji, dostosowania systemu edukacji do rozwoju technologicznego i działań mających na celu zahamowanie kryzysu demograficznego w Polsce.

W najbardziej optymistycznym scenariuszu w polskich centrach usług biznesowych będą podejmowane decyzje, które mają wpływ na rozwój całych globalnych organizacji. Chcielibyśmy, żeby centra ewoluowały w stronę ośrodków decyzyjnych, a nie ośrodków wykonujących i sprzedających usługi dla innych gałęzi danego biznesu. Zakładamy, że Polska może wysunąć się na front technologiczny w najbliżej dekadzie, osiągając zatrudnienie na poziomie 600 tys. pracowników. Przewaga opiera się tu na wielkości puli talentów, skali działalności, zdolnościach adaptacyjnych i kreatywności. Bardziej powtarzalne zadania do pewnego stopnia przejmowane są przez sztuczną inteligencję, a tworzone są nowe, bardziej ambitne role.

W drugiej wizji Polska znajduje się bliżej globalnej czołówki technologicznej, ale zostaje poza nią. Innowacje są sporadyczne i reaktywne, poziom automatyzacji, wirtualizacji i personalizacji częściowy, proste procesy zostają zautomatyzowane i przeniesione do krajów o niskich kosztach. Stabilny wzrost gospodarki globalnej przy dodatkowych zachętach dla inwestorów przyniesie wzrost o mniejszej dynamice, ale za to dotyczący zaawansowanych procesów, co jest dobre zarówno dla gospodarki, jak i rynku pracy czy całego ekosystemu biznesowego w perspektywie długoterminowej. Głównym czynnikiem ograniczającym możliwości wzrostu będzie niedostateczna reforma systemu edukacji. Scenariusz ten zakłada wzrost zatrudnienia w sektorze do poziomu 550 tys. pracowników w 2033 r.

Innowacje napędzają inwestycje

Polska jest jedną z najczęściej wybieranych lokalizacji pod centra usług dla biznesu – zarówno w Unii Europejskiej, jak i globalnie. Co więcej, nasz kraj na tle Europy ma największy potencjał wzrostu w obszarze KIBS (knowledge intensive business services) – usług wymagających specjalistycznej wiedzy.

Sektor usług biznesowych do rozwoju potrzebuje prowadzenia dyplomacji gospodarczej wspierającej budowanie konkurencyjności nastawionej na pozyskiwanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Tym, co przyciąga inwestorów, są innowacje i zaawansowanie technologiczne. Dane UCTAD potwierdzają, że udział Polski w napływie światowych BIZ osiągnął 2,3 proc. i z wynikiem 29,5 mld dol. napływających inwestycji (spadek o 0,4 proc. r/r) Polska uplasowała się na 14. miejscu na świecie i 4. w Europie.

Potrzebujemy wsparcia zarówno innowacyjności w Polsce, jak i na całym kontynencie, szczególnie w perspektywie globalnego spadku koniunktury. Europa stoi przed wyzwaniem rozwiązania problemu luki technologicznej. Jeśli nie uda jej się dogonić innych graczy w zakresie kluczowych technologii, będzie podatna na zagrożenia we wszystkich sektorach pod względem potencjału wzrostu i konkurencyjności, zagrażając stosunkowo solidnym wynikom w zakresie zrównoważonego rozwoju i włączenia społecznego. Nawet jeśli polityka UE stworzy bardziej sprzyjające środowisko, w którym europejskie firmy będą mogły konkurować, muszą one przyspieszyć, aby rozwijać się i odnosić sukcesy nie tylko na poziomie krajowym i regionalnym, lecz także globalnym. Światowe Forum Ekonomiczne szacuje, że 70 proc. nowej wartości tworzonej w całej gospodarce w ciągu najbliższych 10 lat będzie oparte na technologii cyfrowej. To wymusi na europejskich decydentach i firmach przejście do ofensywy, aby dokonać radykalnej zmiany w zakresie możliwości technologicznych i konkurencyjności.

Sektor usług biznesowych czeka ciekawy czas, a Polska ma pakiet atutów, aby nie tylko utrzymać, lecz także umocnić swoją pozycję czołowej lokalizacji dla sektora usług dla biznesu. Kompetencje pracowników i ich doświadczanie, a także elastyczność i szybkość adaptacji do zmian pozwalają na spektakularny wzrost branży, w czym duży udział ma pozyskiwanie usług wysokospecjalistycznych obejmujących złożone procesy, a często też globalne role.

