O innowacjach i nowych technologiach porozmawiają zaproszeni goście z kraju i zagranicy. Na ten temat zaplanowano m.in. dyskusję „W jaki sposób innowacje cyfrowe pobudzają zmiany społeczne i gospodarcze?”. Poprowadzi ją Alan Rhode, twórca i CEO Modern Wealth z Wielkiej Brytanii (AlanRhode.com).

Jak podkreślają organizatorzy Forum Ekonomicznego, innowacje cyfrowe są jednym z kluczowych elementów w zmianach we współczesnym świecie. Wraz z rozwojem technologii cyfrowych pojawiają się zupełnie nowe sektory gospodarki, a firmy mogą łatwiej prowadzić biznes na całym świecie, co sprzyja integracji gospodarczej i wzrostowi handlu międzynarodowego. Podczas panelu zostaną poruszone kwestie adaptacji do zmian z korzyścią dla biznesu i społeczeństwa oraz efektywnego wykorzystywania innowacji na co dzień.

W dyskusji wezmą udział (w kolejności alfabetycznej): Michał Gramatyka, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, Konrad Maj, kierownik Centrum HumanTech na Uniwersytecie SWPS, prof. Ewa Okoń-Horodyńska, przewodnicząca Komitetu Naukoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim, Rita Tamašunienė, deputowana w Sejmie Republiki Litewskiej, oraz Andriy Zablovskyy, kierownik Sekretariatu Rady Przedsiębiorców w Gabinecie Ministrów Ukrainy.

Forum Ekonomiczne to również dyskusje związane z samorządem terytorialnym i małymi ojczyznami. W tegorocznej edycji zaplanowano m.in. panel „Smart City – jak wcielić w życie ideę?”. Jak wskazują organizatorzy, pomysł nowoczesnego miasta, pełnego technologicznych nowinek oraz rozwiązań, zaprząta głowę architektom i samorządowcom. To modny i ważny trend łączący inteligentny transport, infrastrukturę miejską, zdrowie i energetykę. Jednak czy idea inteligentnego metropolis nie niesie ze sobą zbyt wielu zagrożeń – od możliwej powszechnej inwigilacji, paraliżującego miasto blackoutu po cyfrowe wykluczenie osób starszych? Jak zbudować miasto inteligentne, a zarazem bezpieczne i inkluzywne? Dyskusję poświęconą m.in. tym zagadnieniom poprowadzi Ewa Kubejko-Polańska, prezeska zarządu Stowarzyszenia Rzeszów Smart City.

W panelu wezmą udział: Terje Christensen, prezes i założyciel Smart Cities Norway, Magdalena Cieślik, zastępca prezydenta Sopotu, Saša Drezgić, dziekan Wydziału Ekonomii i Biznesu Uniwersytetu w Rijece, Umberto Fugiglando, menedżer ds. badań i partnerstw MIT Senseable City Lab Massachusetts Institute of Technology w Stanach Zjednoczonych, prof. Maja Kiba-Janiak z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Jozef Regec, vice president Czech Smart City Cluster.

XXXIII Forum Ekonomiczne odbędzie się w Karpaczu

JPO

Organizator