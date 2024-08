Wśród debat poświęconych pierwszemu z tych wątków, będzie dyskusja „Fundusze Europejskie. Jak efektywnie wykorzystać szansę na szybki rozwój?”. Polska, będąc beneficjentem ogromnych środków z Unii Europejskiej, stoi przed wielką szansą na dynamiczny rozwój infrastruktury i gospodarki. Prawie 134 mld euro, które nasz kraj otrzyma z funduszy unijnych, w tym z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oraz funduszy spójności, muszą zostać efektywnie rozdysponowane do 2026 r. Zapowiadana kumulacja inwestycji publicznych w latach 2025–2027 może uczynić Polskę największym placem budowy w Europie. Paneliści, wśród których znajdą się Małgorzata Jarosińska-Jedynak, członek zarządu województwa podkarpackiego, prof. Bartłomiej Nita z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Andreas Schwarz z Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych OLAF, Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia, oraz Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku, wypowiedzą się, jak najlepiej ich zdaniem wykorzystać te środki, aby przyniosły one długofalowe korzyści dla Polek i Polaków.

Natomiast jedną z dyskusji poświęconych AI, „Kto w przyszłości będzie kształtować opinię publiczną – sztuczna inteligencja czy opiniotwórcze media?”, poprowadzi Andrzej Bobiński, dyrektor zarządzający Polityka Insight. Jak czytamy we wstępie do debaty, powszechnie do tej pory funkcjonujący model, w którym społeczeństwa czerpały wiedzę na temat wydarzeń na świecie wyłącznie z mediów tradycyjnych, będzie odchodził do lamusa. Zastosowanie sztucznej inteligencji do generowania treści sprawia, że jej wykorzystanie staje się łatwiejszą i tańszą alternatywą dla pracy dziennikarzy i redakcji. Skąd ludzie będą czerpać informacje w nadchodzących latach – nadal z powszechnie znanych tytułów czy z portali, których treść jest tworzona przez AI?

W dyskusji na ten temat wezmą udział: Ron Haviv, współzałożyciel VII Photo Agency ze Stanów Zjednoczonych, Tomasz Jażdżyński, wiceprezes zarządu Burda Media Polska, Mykhailo Katsyn, właściciel i prowadzący Daily Europe Online z Ukrainy, oraz dr hab. Jacek Wasilewski, szef zespołów badawczych z Uniwersytetu Warszawskiego.

JPO

Organizator