Budżet i zarobki „Avatara”

Reklama

Na sukces finansowy „Avatara” wpłynęły z pewnością wysokie ceny biletów, które były uzasadniane wyższymi kosztami produkcji w technologii 3D. Znacznie podnosiło to marże studiów, które szturmem zaczęły pokazywać firmy w nowej technologii. Wyprodukowanie „Avatara” kosztowało między 250 a 350 miliona dolarów. Film spłacił się jednak wielokrotnie, zarabiając od premiery 2,92 mld dol.

Najbardziej dochodowe filmy w historii

Podium najlepiej zarabiających filmów zamykają produkcje z ostatnich lat. Drugie jest „Avengers: Endgame”, które łącznie zainkasowało w kinach 2,8 mld dol. Tuż za jego plecami lokuje się kontynuacja filmu Camerona z 2009 roku zatytułowana „Avatar: The Way of Water” (wszystkie dane pochodzą z serwisu Box Office Mojo).

W czołówce zestawienia jest tylko jeden film powstały przed 2000 rokiem. To „Titanic”, który zarobił łącznie 2,26 mld dol. Chyba nie powinno was zdziwić, że za jego reżyserię odpowiadał sam… James Cameron. Widać, że ten gość zna się na zarabianiu pieniędzy dla studiów.

Dominacja CGI

Po przyjrzeniu się czołówce najbardziej kasowych filmów w historii od razu narzuca nam się silny trend – wszystkie produkcje („Titanic” w najmniejszym stopniu) bazują na komputerowych efektach specjalnych (CGI).

Najbardziej rentowne filmy są częściami dużych uniwersów. Od lat na ekranach rządzą filmy superbohaterskie z uniwersum Marvela czy DC (dwa największe i konkurujące ze sobą studia komiksowe). Niezwykle silne jest także odrodzone po dekadach zapomnienia uniwersum „Star Wars”. Wśród najbardziej kasowych filmów nie mogło także zabraknąć animacji Pixara.

Czołówkę najbardziej dochodowych filmów uzupełniają „Star Wars: The Force Awakens” (2,07 mld dol.), „Avengers: Infinity War” (2,05 mld dol.), „Spider-Man: No Way Home” (1,95 mld dol.) oraz „Inside Out 2” (1,7 mld dol.).

Ranking nie został skorygowany o inflację, co mocno faworyzuje współczesne produkcje. W rankingu uwzględniającym wzrost cen (tylko rynek w USA) króluje nadal „Gone with the Wind” z 1939 roku.