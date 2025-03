Wysokie wskaźniki kobiecej przedsiębiorczości występują także w niektórych rozwiniętych krajach Ameryki, jak Kanada, Chile i Stany Zjednoczone.

Europa i Azja z niskimi wskaźnikami

Z kolei wiele rozwiniętych krajów Europy oraz Azji odnotowuje bardzo niskie wskaźniki kobiecej aktywności biznesowej. Szczególnie niekorzystnie wypada Polska, gdzie jedynie 2,3% dorosłych kobiet angażuje się w przedsiębiorczość. Podobnie niskie wyniki odnotowano w Egipcie (2,6%), Rumunii (3,7%) i Chinach (4,9%). Dla porównania, w Indiach współczynnik ten wynosi 10,3%, co wciąż stanowi wartość stosunkowo niską w skali globalnej.

Przymus a innowacja w przedsiębiorczości

Przedsiębiorczość w krajach średnio i nisko rozwiniętych często ma charakter przymusowy, wynikający z braku stabilnych miejsc pracy. W przeciwieństwie do tego w krajach rozwiniętych, gdzie dominują innowacyjne przedsiębiorstwa, rynek pracy jest bardziej rozwinięty i zapewnia lepsze alternatywy zatrudnienia. Niemniej jednak różnica między płciami w biznesie utrzymuje się zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się.

Wpływ nierówności na kobiecą aktywność biznesową

Warto zauważyć, że wysoki udział kobiet w przedsiębiorczości nie zawsze oznacza równość płci. W Korei Południowej wzrost liczby kobiet-przedsiębiorców wiąże się z tradycyjną, męską dominacją w korporacjach, co zmusza kobiety do szukania alternatywnych ścieżek kariery. Podobne zjawisko może występować w krajach muzułmańskich, w tym na Bliskim Wschodzie, gdzie przedsiębiorczość staje się dla kobiet środkiem do osiągnięcia niezależności zawodowej – czytamy w Statiście.