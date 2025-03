Firmy wciąż mają problem z podejmowaniem działań w zakresie wyrównywania szans kobiet wobec mężczyzn. Jak to wygląda w sektorze TSL, który jest postrzegany jako typowo męski?

Sektor TSL zmienia swoje oblicze od lat, coraz więcej kobiet pracuje w naszej branży i to nie tylko zajmując stanowiska w obszarach standardowo postrzeganych jako kobiece, jak np. marketing czy kadry, księgowość. W DHL Supply Chain możemy się pochwalić kobietami, które doskonale znają się na operacjach magazynowych, automatyzacji, zarządzają zespołami, które nieustannie szukają nowych obszarów do doskonalenia operacji i serwisu dla naszych klientów. Ale oczywiście taka równość szans musi być sterowana centralnie poprzez odpowiednie procesy, które zachęcają do angażowania osób różnych płci, z różnych środowisk, kultur, wydobywają talenty z różnorodnych doświadczeń.

Z czego pani zdaniem mogą wynikać problemy w tym obszarze, co stoi na przeszkodzie w największym stopniu?

Mimo rosnącej świadomości na temat znaczenia różnorodności i inkluzywności nie wszystkie organizacje dostrzegają, że kobiety wciąż mierzą się z barierami zawodowymi, takimi jak mniejsze szanse na awans, luka płacowa czy stereotypy dotyczące ról zawodowych. Często panuje przekonanie, że jeśli formalnie istnieje równość, to dodatkowe działania są zbędne. Myślę, że również bardzo ważny może być w tym kontekście czynnik finansowy: wdrożenie skutecznych programów wspierających kobiety wymaga inwestycji w szkolenia, mentoring, elastyczne formy pracy czy monitoring wynagrodzeń. Niektóre firmy postrzegają takie inicjatywy jako koszt, a nie jako długoterminową inwestycję w rozwój organizacji. Dodatkowo w organizacjach, które nie wyznaczają konkretnych celów związanych z różnorodnością, wdrażanie programów wspierających kobiety często pozostaje jedynie deklaracją, bez realnych działań. Firmy, które odnoszą sukces w tej dziedzinie, ustalają konkretne KPI dotyczące liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych czy wyrównywania płac.

Jak ta kwestia wygląda w DHL? Jak sytuacja zmieniła się na przestrzeni ostatnich lat? Ile kobiet jest w firmie, ile na wyższych stanowiskach?

W DHL nieustannie wspieramy kobiety, przez lata wypracowaliśmy szereg procesów, które ułatwiają nam zarządzanie równością praw. Podejmujemy wiele akcji wspierających kobiety ‒ w zależności od tego, jakiego wsparcia one potrzebują, wszystko pod jednym szyldem: „Kobiety w DHL Supply Chain”. Są to programy skierowane do kobiet pracujących na stanowiskach liderskich, operacyjnych, ale także na stanowiskach menedżerskich. Kobietom wracającym z urlopów macierzyńskich oferujemy ponowny onboarding, tak aby ułatwić im powrót do pracy zawodowej, elastyczne godziny pracy, by łatwiej było pogodzić życie rodzinne i obowiązki zawodowe. Niezwykle mocno promujemy indywidualność, kobiety, które osiągnęły sukcesy zawodowe, aby były one inspiracją dla pozostałych koleżanek. Ogromnie ważne są szkolenia przeprowadzane na całym świecie – obejmujące ponad 600 tys. pracowników z obszaru diversity i unconcious bias (uprzedzenia) – pokazują one wartość, jaką przynosi praca w zróżnicowanym środowisku, gdzie mogą się spotkać osoby z różnych środowisk, z różnymi doświadczeniami, reprezentujących różne płcie, wiek, religie czy pochodzenie.

W DHL Supply Chain Polska 58 proc. naszych pracowników to kobiety, co – uważam – jest niezwykłym wynikiem, a na stanowiskach menedżerskich jest nas 32 proc.

Czy to, że kobiety nie docierają na szczyt, to kwestia ich małej wiary w siebie, czy może są inne tego przyczyny?

Kobiety często mają tendencję do niskiej wiary w swoje umiejętności i osiągnięcia, również stereotypy dotyczące ról płciowych wpływają na samoocenę i postrzeganie kobiet jako mniej kompetentnych pracowników. To może prowadzić do dyskryminacji i mniejszych szans na awans, ale tutaj szczególną rolę odgrywać będzie środowisko, w którym się znajdują, i wszelkie regulacje w firmach, które nie pozwolą na zmarnowanie potencjału oraz talentów kobiet.

Warto wdrażać program mentoringowy dla kobiet w organizacji, który pomoże odzyskać wiarę w swoje umiejętności, mówić o nich, rozwinąć sieć kontaktów, który otworzy nowe możliwości zawodowe.

Jakie działania podejmuje firma w obszarze wspierania kobiet na różnych etapach ich kariery, wspierania ich w jej rozwoju?

W DHL Supply Chain wierzymy, że klucz do sukcesu leży w zróżnicowanym i włączającym miejscu pracy, gdzie kobiece zdolności są nie tylko doceniane, ale także są fundamentem wzrostu. Dla DHL Supply Chain fundamentem są równe prawa, których się przestrzega wobec wszystkich, a także podejście mówiące o tym, że kompetencje nie mają płci. W praktyce oznacza to, że nikt nie potrzebuje specjalnego traktowania czy obniżonych kryteriów, a w zamian warto wykorzystywać potencjał płynący z kobiecych doświadczeń czy perspektyw. Stawiamy nie tylko na innowacje, cyfryzację, środowiskową odpowiedzialność i zaangażowanie w lokalne społeczności, ale także na wykorzystywanie potencjału kobiet na rynku pracy. Za sprawą wewnętrznych programów, warsztatów, szkoleń, projektów rozwojowych, networkingowych oraz mentoringowych DHL Supply Chain pomaga kobietom budować umiejętności zawodowe i rozwijać kompetencje tak, aby czuły, że mają realny wpływ na swoją przyszłość. W kręgu działań na rzecz rozwoju kobiet, które prowadzi polski oddział DHL Supply Chain, jest także wspieranie uzdolnionej sportowo młodzieży, w tym dziewczynek i młodziczek.

O jakim wsparciu mówimy?

Od paru lat jesteśmy partnerem dziewczynek – siatkarek jednego z najbardziej zasłużonych warszawskich klubów siatkarskich MOS Wola Warszawa. DHL Supply Chain podjęła się także wspierania piłkarskiej akademii. W założonym w 2015 r. klubie Diamonds Academy trenują dziewczynki w wieku od 4 do 15 lat, a sam klub w przeszłości został uznany za najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową. DHL Supply Chain w zeszłym roku zaangażowało się w kampanię #JestemPewna, podczas której nasze liderki zaprezentowały swoje sposoby na osiągnięcie sukcesu i radzenia sobie z nierównym traktowaniem oraz uprzedzeniami. Od kilku lat jesteśmy partnerem Gali Różnorodności, w której są nagradzane najlepsze projekty w Polsce wspierające różnorodność. W zeszłym roku oficjalnie zostaliśmy także sygnatariuszem Karty Różnorodności – nie tylko w Polsce, ale we wszystkich krajach obejmujących klaster CEE (Czechy, Węgry, Słowacja i Polska).

W których obszarach działania cieszą się największym powodzeniem?

Wszystkie działania, które dotyczą motywowania kobiet do rozwoju, do pokazywania swoich kompetencji, cieszą się uznaniem i zainteresowaniem. Najbardziej jednak są to wszystkie te akcje, które wspierają kobiety w połączeniu życia rodzinnego i obowiązków zawodowych. Najczęściej w takich sytuacjach pojawiają się u kobiet wątpliwości, czy poprzez swoją rolę matki, osoby, która dba o gniazdo rodzinne, będą wystarczająco silne i skupione na swojej pracy, czy zadania, które realizują, są wykonywane w sposób odpowiedni. A my nie mamy żadnych wątpliwości, że nie ma różnicy w jakości pracy kobiet i mężczyzn, liczą się kompetencje, chęć samodoskonalenia, wyzwalania w sobie kreatywności, a to wszystko odpowiednio wspierane, aby nie pozostało w cieniu, przynosi korzyści firmie i otoczeniu. Dlatego dbamy o aktywację zawodową kobiet po powrocie z urlopu macierzyńskiego.

Dlaczego jest ważne, by pracodawcy podejmowali tego rodzaju działania?

Wspieranie kobiet w miejscu pracy to nie tylko kwestia równości, ale przede wszystkim strategiczny krok w budowaniu silnych, innowacyjnych i efektywnych organizacji. Dla firm takich jak DHL Supply Chain, które działają w dynamicznej i technologicznie zaawansowanej branży logistyki, różnorodność i inkluzywność mają kluczowe znaczenie dla długoterminowego sukcesu. Od wielu lat wiemy, że różnorodne zespoły osiągają lepsze rezultaty – są bardziej kreatywne, podejmują trafniejsze decyzje i lepiej radzą sobie z wyzwaniami rynkowymi. DHL, jako globalny lider w logistyce, dostrzega wartość różnorodnych perspektyw, które przekładają się na innowacje i efektywność operacyjną. Firmy, które stawiają na różnorodność, tworzą bardziej otwarte, współpracujące i innowacyjne środowiska pracy.

Branża logistyczna bywa postrzegana jako zdominowana przez mężczyzn, jednak w DHL Supply Chain udowadniamy, że kobiety z sukcesem rozwijają kariery w operacjach, zarządzaniu łańcuchem dostaw czy nowych technologiach. Nie możemy też zapominać o tym, że kobiety stanowią ogromny potencjał na rynku pracy. Wspierając je poprzez elastyczne warunki pracy, programy mentoringowe czy ścieżki rozwoju, pracodawcy zwiększają swoją atrakcyjność i skuteczniej zatrzymują wartościowych pracowników. Dzięki temu w naszej firmie pracują najlepsi eksperci na rynku, a firma jest dużo bardziej konkurencyjna.

