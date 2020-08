Pani Profesor Ewa Łętowska przygotowała dla działającego przy Rzeczniku Praw Obywatelskich Forum Konsumenckiego opracowanie pt. „Kwalifikacje prawne w sprawach o sanację kredytów frankowych – da mihi factum dabo tibi ius”. Jest to wyśmienita analiza problemów prawnych. Niestety ma ona jedną wadę – tę samą, co większość komentarzy do różnych aktów prawnych. Kończy się tam, gdzie zaczyna się rzeczywisty problem. Pani Profesor stawia tezę, że „rozliczenie skutków unieważnionej umowy następuje na podstawie condictio causa finita, której konsekwencją jest restytucja (podkreślenie moje) stanu sprzed zawarcia umowy (wzajemny zwrot świadczeń: kwoty kredytu – sumy spłaconych rat)”. I tu właśnie zaczyna się problem. Troszeczkę więcej napisała Pani Profesor w dodatku „Prawnik” (DGP nr 145/2020), więc i ja spróbuję napisać troszkę więcej – zainspirowany przez Panią Profesor jej innym świetnym artykułem umieszczonym na tych łamach, w którym zadedykowała prawnikom wiersz „Mieszkańcy” Juliana Tuwima: „I oto idą, zapięci szczelnie, Patrzą na prawo, patrzą na lewo. A patrząc – widzą wszystko oddzielnie”. No właśnie. Dobrze byłoby spojrzeć na prawo z punktu widzenia ekonomii, której prawnicy boją się jak diabeł święconej wody, bo to jakieś funkcje, równania... Nie po to szliśmy na prawo, żeby się matematyki uczyć, nieprawdaż? Gdy jednak chcemy faktów (da mihi factum), to je poznajmy. Te ekonomiczne.

Sytuacja nieprzewidziana

Mamy w kodeksie cywilnym art. 3571, który został do niego dodany w 1990 r.: „Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. Rozwiązując umowę, sąd może w miarę potrzeby orzec o rozliczeniach stron, kierując się zasadami określonymi w zdaniu poprzedzającym” (klauzula rebus sic stantibus, czyli „skoro sprawy przybrały taki obrót”).

Dlaczego więc nie wykorzystano jej do kredytów walutowych? Po gwałtownej dewaluacji złotego spowodowanej światowym kryzysem finansowym, który wybuchł w Stanach Zjednoczonych we wrześniu 2008 r., spotęgowanym późniejszym kryzysem strefy euro i zagrożeniem bankructwem Grecji w 2010 r. – czego z całą pewnością „strony nie przewidywały przy zawarciu umowy” – można było uznać, że mieliśmy do czynienia z „nadzwyczajną zmianą stosunków”, która „groziła jednej ze stron rażącą stratą”. Klauzula rebus sic stantibus miałaby swoje uzasadnienie.

Pozwoliłaby zróżnicować różne sytuacje. Bo nie jest tak – jak postuluje Pani Profesor – że najlepsze jest rozwiązanie „jedno dla wszystkich umów”. Umowy były różne i sytuacje były różne. Inna była sytuacja kredytobiorcy, który usłyszał od pośrednika, że nie może dostać kredytu w wysokości potrzebnej do nabycia upragnionego mieszkania, chyba że we frankach, a inna kredytobiorcy, który z premedytacją zaciągnął kilka kredytów na zakup kilku mieszkań na wynajem albo domu, w którym nie tylko mieszka, lecz także prowadzi działalność gospodarczą.

Można szukać „w książkach” różnych skomplikowanych powodów prawnych, dla których w sporach o kredyty frankowe nie skorzystano z art. 3571 k.c. Można też postawić prostą tezę „z życia” – sędziowie nie byli po prostu gotowi, by „oznaczyć sposób wykonania zobowiązania i wysokość świadczenia”, czyli zmierzyć się z istotnymi dla sprawy kwestiami ekonomicznymi (Amerykanie nazywają to różnicą między law in books a law in action). Można też postawić tezę, że do dziś gotowi nie są, o czym świadczą niektóre wyroki o unieważnieniu umów kredytowych z powodu abuzywności części zawartych w nich klauzul abstrahujące od ich ekonomicznych skutków – nie tylko dla banków i niezadowolonych kredytobiorców frankowych, lecz także dla wszystkich uczestników rynku (w tym kredytobiorców złotowych) i dla całej gospodarki. Świadczy o tym także wyśmienity prawniczo artykuł Pani Profesor.

Z uporem maniaka przypominam od lat krótki esej Frederica Bastiata „Co widać i czego nie widać”. Widać banki i frankowiczów. Nie widać złotówkowiczów. Bo większość prawników „widzi wszystko oddzielnie”.

