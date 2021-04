"Zgodnie z lokalnymi umowami sprzedaży emitent zbył na rzecz MTB 120 990 akcji Idea Bank Białoruś za łączną cenę 49 999 117,5 rubli białoruskich (co stanowi równowartość 75 703 663,81 zł wg średniego kursu NBP z dnia 31 marca 2021 r.), a GISA zbyła na rzecz MTB 2 akcje Idea Bank Białoruś za łączną cenę 882,5 rubli białoruskich (co stanowi równowartość 1 336,19 zł wg średniego kursu NBP z dnia 31 marca 2021 r.). Dziś doszło do zapłaty ceny oraz przeniesienia akcji" - czytamy w komunikacie.

Wcześniej tj. w lutym Getin Holding poinformował, że wraz ze swoją spółką zależną Getin International w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu (GISA) zawarł z ZAO Minsk Transit Bank z siedzibą w Mińsku na Białorusi (MTB), jako kupującym, warunkową umowę sprzedaży ok. 99,999% akcji ZAO Idea Bank z siedzibą w Mińsku na Białorusi za kwotę 50 mln rubli białoruskich (co stanowi równowartość 71,28 mln zł).

Idea Bank Białoruś prowadzi działalność w segmencie biznesu detalicznego i koncentruje swoją działalność na oferowaniu produktów i usług dla osób fizycznych. Podstawowymi produktami banku są kredyty gotówkowe, karty kredytowe, depozyty, rachunki bieżące oraz karty debetowe. Na dzień 30 września 2020 r. suma bilansowa Idea Bank Białoruś wynosiła 727,93 mln zł, natomiast suma kapitałów własnych 130,29 mln zł, podano także.

Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną w 5 krajach w 7 branżach (bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, obrót i zarządzanie wierzytelnościami oraz faktoring). Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.