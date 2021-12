W ostatnich dniach cele na najbliższe lata przedstawiły Bank Handlowy i Millennium. W połowie listopada zrobił to mBank. Wszystkie trzy spodziewają się, że w perspektywie trzech-czterech lat wrócą do co najmniej 10-proc. rentowności. W pierwszych trzech kwartałach br. stopa zwrotu z kapitału w krajowych bankach wynosiła 5,7 proc. W pobliżu 10 proc. sektor był ostatni raz w 2014 r. Obecnie taką rentowność są w stanie osiągnąć tylko najbardziej efektywne banki w naszym kraju.