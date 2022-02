Reklama

"Zarząd Getin Holding S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2021 z dnia 10 listopada 2021 r. dotyczącego zawarcia przez emitenta, jako sprzedającego warunkowej umowy sprzedaży 100% akcji JSC Idea Bank z siedzibą we Lwowie, Ukraina z JSC First Ukrainian International Bank z siedzibą w Kijowie, Ukraina, jako kupującym informuje, że w związku z brakiem spełnienia wszystkich warunków przeniesienia własności akcji Idea Bank Ukraina określonych w umowie do dnia 25 lutego 2022 r. umowa uległa rozwiązaniu" - czytamy w komunikacie.

W połowie listopada 2021 r. Getin Holding podpisał warunkową umowę sprzedaży 100% akcji Idea Bank Ukraina z First Ukrainian International Bank jako kupującym. Jak wówczas informowano, cena za akcje Idea Bank Ukraina wyniesie równowartość w euro 1,072 wartości księgowej banku na koniec 2021 r. GH oczekiwał, że finalizacja warunkowej umowy sprzedaży ukraińskich aktywów nastąpi w I kw. 2022 r.

Jak informowano wcześniej, Idea Bank Ukraina prowadzi działalność w segmencie biznesu detalicznego i koncentruje działalność na oferowaniu produktów i usług dla osób fizycznych. Na 30 września 2021 r. suma bilansowa Idea Bank Ukraina wynosiła 883,24 mln zł, natomiast suma kapitałów własnych 184,67 mln zł.

Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.

(ISBnews)