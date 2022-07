Kiedy i jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe? Wszystko, co trzeba wiedzieć [KLIKNIJ TU]

Reklama

Od piątku klienci banków mogą składać wnioski o wakacje kredytowe, czyli możliwość zawieszenia spłaty raty kredytu hipotecznego przez maksymalnie 8 miesięcy w tym i przyszłym roku. Spłatę kredytu można zawiesić na dwa miesiące w trzecim i na dwa miesiące w czwartym kwartale 2022 roku oraz po jednym miesiącu w każdym kwartale 2023 roku. Dotyczy to osób, które zaciągnęły kredyt w złotych na własny cel mieszkaniowy.

Reklama

PKO Bank Polski poinformował, że w związku z dużym zainteresowaniem składaniem wniosków, w najbliższą sobotę (30 lipca) bank otworzy dla klientów wszystkie oddziały. Będą one czynne w godz. 9-12.

Bank wyjaśnił, że wnioski o wakacje kredytowe można składać w serwisie transakcyjnym iPKO, korespondencyjnie (na adres: PKO BP CBO ZID E-KANCELARIA, ul. Partyzantów 15, 22-411 Zamość) oraz osobiście w oddziale.

Dodano, że od 29 lipca w oddziale można złożyć jeden wniosek na zawieszenie wszystkich okresów, w których klient chce skorzystać z rządowych wakacji kredytowych.

PKO BP podał, że w serwisie transakcyjnym iPKO w pierwszym etapie klienci mogą wnioskować o zawieszenie spłaty raty na okres 1 lub 2 miesięczny na trzeci kwartał 2022 r, a najpóźniej od 8 sierpnia – za pomocą jednego wniosku zawieszą łącznie do ośmiu rat.

"Jako największy bank w Polsce udostępniamy naszym klientom możliwość szybkiego i prostego skorzystania z wakacji kredytowych. Zależało nam, aby złożenie wniosku było najprostsze jak to możliwe tak, aby klient mógł dopełnić formalności zaledwie w kilka chwil. Wniosek złożony w serwisie transakcyjnym iPKO trafia do nas od razu, dzięki czemu można go złożyć nawet w dniu pobrania raty. Dlatego zachęcamy wszystkich, którzy takiego wsparcia potrzebują do korzystania w pierwszej kolejności z bankowości elektronicznej" - tłumaczy prezes PKO BP Iwona Duda, cytowana w komunikacie.

Bank zapewnił, że skorzystanie z programu pomocowego nie wiąże się z podpisywaniem dodatkowych aneksów oraz - w czasie zawieszenia spłaty - nie są naliczane odsetki. Wyjaśniono, że skutkiem wakacji kredytowych będzie wydłużenie okresu kredytowania o liczbę miesięcy, które się wykorzystało.

Na stronie Rzecznika Finansowego opublikowano poradnik opisujący przykładowe problemy i wątpliwości kredytobiorców związane z możliwością skorzystania z wakacji kredytowych. Wskazano w nim m.in., że jeśli kredytobiorca napotka problemy z realizacją wniosku o wakacje kredytowe lub uważa, że bank narusza jego prawa lub interesy, w pierwszej kolejności powinien złożyć reklamację. Bank powinien odpowiedzieć na reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach bank może wydłużyć termin na udzielenie odpowiedzi do 60 dni. (PAP)

autor: Michał Boroń