"W samym III kw. 2022 Bank Pekao odnotował 544 mln zł straty netto, na co decydujący wpływ miały koszt wakacji kredytowych (w wysokości 2,4 mld zł, przy założeniu 85-proc. partycypacji klientów) oraz koszt FWK (166 mln zł)" - podał bank w czwartkowej informacji prasowej.

Reklama

Bank poinformował, że narastająco za trzy kwartały 2022 r. Pekao miało skonsolidowany zysk netto w wysokości 832 mln zł w porównaniu do 1,48 mld zł zysku netto w analogicznym okresie rok wcześniej.

Reklama

"Trzeci kwartał był dla nas czasem ciężkiej pracy i budowy skali biznesu, mimo pogarszającego się otoczenia gospodarczego. Skutecznie pozyskiwaliśmy nowych klientów i budowaliśmy wolumeny sprzedaży, zwłaszcza w obszarze bankowości dla firm. Tradycyjnie zadbaliśmy również o efektywność i koszty, choć obraz ten został zniekształcony przez znaczące rezerwy na wsparcie kredytobiorców, co może jednak ulżyć kredytobiorcom i zmniejszyć w dłuższej perspektywie nasze koszty ryzyka" – powiedział, cytowany w informacji prasowej, prezes Banku Pekao Leszek Skiba.

Przekazał, że stratę w trzecim kwartale bank traktuje "jako jednorazowe zdarzenie", a zysk netto w całym roku pozwoli Pekao na wypłatę dywidendy z tegorocznego zysku.

Pekao poinformowało, że w III kw. 2022 przybyło 149 tys. nowych rachunków bieżących klientów indywidualnych wobec 108 tys. rok wcześniej.

W komunikacie banku podkreślono, że kluczowym polem aktywności banku i jego klientów pozostawała bankowość cyfrowa. "Liczba aktywnych użytkowników bankowości mobilnej Pekao urosła na koniec III kw. 2022 roku do 2,7 miliona klientów z 2,3 miliona rok wcześniej. Cel strategiczny na 2024 rok to 3,2 mln aktywnych klientów bankowości mobilnej" - wskazano.

Dodano, że od 1 października w ofercie banku za pośrednictwem Biura Maklerskiego Pekao dostępne są obligacje detaliczne Skarbu Państwa. Można je nabywać w kanałach elektronicznych, także nie będąc klientem Banku Pekao, a sprzedaż po miesiącu przekroczyła ćwierć miliarda złotych.

"Traktujemy obligacje detaliczne jako uzupełnienie naszej oferty inwestycyjnej. Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów sprzedażowych oraz z faktu, iż wraz z zakupem tego produktu trafiła do nas liczna grupa nowych klientów. Bardzo prosty, przejrzysty i przyjazny dla klienta proces zakupu na pewno nas wyróżnia" – powiedział Jarosław Fuchs, wiceprezes Pekao nadzorujący Pion Bankowości Prywatnej i Produktów Inwestycyjnych. Dodał, że w tym roku bank obchodzi 25-lecie bankowości prywatnej Pekao i jako pierwsza uniwersalna instytucja finansowa na świecie stokenizował sztukę, oferując unikalną kartę kredytową powiązaną z NFT.

Zgodnie z komunikatem wskaźnik digitalizacji, czyli miara możliwości cyfrowego dostępu do usług bankowych, urósł o 15 punktów procentowych do 65 proc., licząc od czasu ogłoszenia czteroletniej strategii banku wiosną 2021 roku. Pekao zakłada, że w 2024 roku zbliży się on do 100 proc., czyli niemal każdą usługę bankową klient indywidualny będzie miał dostępną poprzez kanały zdalne.

"W kanałach cyfrowych sprzedanych zostało w minionym kwartale rekordowe 80 proc. pożyczek gotówkowych, podczas gdy rok wcześniej było to 62 proc. Już 45 proc. aktywnych klientów cyfrowych korzysta z bankowości elektronicznej tylko na urządzeniach mobilnych" - poinformowano.

"Pekao utrzymuje wysoką bazę kapitałową. Na koniec września łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wyniósł 16,8 proc., a Tier1 15,0 proc." - dodano.

Bank Pekao został założony w 1929 r.; posiada 280 mld zł aktywów. Pekao obsługuje ponad 6,3 mln klientów i co drugą korporację w Polsce. Od 1998 r. Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

PZU ma 20 proc. akcji Pekao, a Polski Fundusz Rozwoju - 12,8 proc. akcji. (PAP)