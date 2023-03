"Bank Pekao S.A. zakończył 2022 rok z bardzo dobrą pozycją kapitałową, pomimo znacznych odpisów związanych głównie z rządowymi wakacjami kredytowymi oraz na portfel kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich" - przekazał bank w czwartkowej informacji prasowej.

Jak podano, w całym 2022 r. skonsolidowany zysk netto Banku Pekao wyniósł 1,718 mld zł w porównaniu do 2,175 mld zł zysku netto rok wcześniej.

"Spadek raportowanego zysku netto to efekt kosztów wakacji kredytowych (2,0 mld zł brutto) i rezerwy na kredyty hipoteczne CHF (1,6 mld zł brutto)" - przekazał bank.

W samym IV kw. 2022 r. Pekao odnotowało 886 mln zł zysku netto wobec 694 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej.

"Wpływ na nasze raportowane wyniki miały decyzje regulacyjne oraz zgodne z naszą konserwatywną filozofią zawiązanie dodatkowych, znaczących rezerw na ryzyko prawne kredytów we frankach szwajcarskich. Jednak wychodzimy z tego okresu obronną ręką" - ocenił cytowany w komunikacie prezes Banku Pekao Leszek Skiba.

Jak dodał, Pekao pozostaje "ostoją stabilności". "Mamy bardzo mocny bilans i pozycję kapitałową, koszty operacyjne trzymamy pod kontrolą, a nasze wyniki biznesowe są dobre, pomimo gospodarczych zawirowań" - podkreślił prezes banku.

Z informacji podanej przez Pekao wynika, że na koniec grudnia łączny współczynnik kapitałowy grupy (TCR) wyniósł 17,4 proc., a Tier1 15,6 proc. W obydwu przypadkach znajdowały się one powyżej regulacyjnych minimów.

W czwartym kwartale koszty ryzyka na portfel kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich wyniosły 202 punkty bazowe. Standardowe koszty ryzyka wyniosły w tym okresie 39 punktów bazowych.

"Po utworzeniu dodatkowych rezerw na kredyty CHF wynoszą one ponad 80 proc. aktywnego portfela kredytów Banku Pekao w tej walucie, a ich wartość bilansowa netto w całym portfelu kredytów hipotecznych (przy uwzględnieniu zawiązanych rezerw na ryzyko prawne kredytów CHF) wynosi poniżej 1 proc." - przekazał bank.

Pekao utrzymało standardowe koszty ryzyka w 2022 r. pod kontrolą na poziomie 43 pb. Jak przypomniano, cel strategiczny na koniec okresu strategii w 2024 r. to 50-60 pb.

Wskaźnik koszty/dochody wyniósł w 2022 roku 44,9 proc. Strategiczny cel Pekao do 2024 r. to zmniejszenie wskaźnika koszty/dochody do 42 proc.

Wskaźnik ROE (wskaźnik zwrotu na kapitale własnym) w 2022 r. znalazł się na poziomie 7,6 proc. wobec zapisanego w strategii Banku Pekao celu 10-proc. ROE w 2024 roku.

Bank zapewnił, że utrzymane zostało tempo wzrostu aktywnych klientów bankowości mobilnej. Na koniec zeszłego roku było ich 2,8 mln (wobec 2,4 mln w 2021 r.), a w 2024 roku ich liczba wyniesie - zgodnie ze strategią - co najmniej 3,2 mln.

Pekao poinformowało, że zarówno ostatni kwartał minionego roku, jak i cały 2022 r. przyniosły wzrosty w segmentach bankowości dla biznesu. W przypadku dużych korporacji wzrost wolumenu kredytów wyniósł w ub.r. 8 proc. w ujęciu rok do roku.

W 2022 r. przybyło 554 tys. nowych rachunków bieżących dla klientów indywidualnych. To o jedną czwartą więcej niż w 2021 r., kiedy było to 443 tys.

Wskaźnik digitalizacji, czyli miara możliwości cyfrowego dostępu do usług bankowych, urósł o 19 pkt proc., do 69 proc., licząc od czasu ogłoszenia czteroletniej strategii Banku Pekao wiosną 2021 r. Pekao zakłada, że w 2024 r. wskaźnik zbliży się do 100 proc., czyli niemal każda usługa bankowa będzie dostępna dla klientów indywidualnych poprzez kanały zdalne.

Bank Pekao, założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 281 mld zł aktywów. Posiada drugą co do wielkości sieć oddziałów, obsługuje ponad 6,4 mln klientów, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

PZU ma 20 proc. akcji Pekao, a Polski Fundusz Rozwoju - 12,8 proc. akcji. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta