Odpisy banków na pokrycie kosztów wakacji kredytowych wynoszą obecnie 13 mld zł, poinformował wiceprezes Związku Banków Polskich (ZBP) Tadeusz Białek. Według danych z początku marca, wakacjami objętych jest 1 116 tys. kredytów złotówkowych, czyli 56% uprawnionych.

"Na tę chwilę - a mamy dopiero w zasadzie nawet nie połowę tego okresu, który jest potencjalnie objęty możliwością składania wniosków, bo jak wiemy te wnioski mogą być do końca tego roku składane - to są odpisy, to jest strata banków na kwotę 13 mld zł, która jeszcze potencjalnie może się zwiększyć o te dodatkowe wnioski, które mogą być składane na kolejne okresy" - powiedział Białek podczas posiedzenia podkomisji stałej do spraw instytucji finansowych.

Przypomniał, że Narodowy Bank Polski (NBP) w swojej oficjalnej opinii do projektu ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, skierowanej do Sejmu wskazywał na koszt w wysokości ok. 20 mld zł.

Na początek marca wakacjami kredytów objętych było 1 116 tys., czyli 56% wszystkich uprawnionych. Udział wartościowy kredytów objętych wakacjami w kredytach, które mogłyby zostać objęte tym rozwiązaniem to 69,8%.

Zgodnie z ustawą o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, kredytobiorcy mogli ubiegać się o cztery miesiące wakacji kredytowych w roku 2022 i mogą ubiegać się o wakacje kredytowe także w tym roku.

