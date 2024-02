Wzrost cen towarów i usług odczuł nie tylko zwykły Kowalski, ale również mBank, który panującą od dwóch lat wysoką inflacją tłumaczy konieczność podwyżki niektórych opłat i prowizji, głównie związanych z wypłatą gotówki.

W zależności od posiadanego konta i usług niektóre opłaty i warunki mogą się różnić, czytamy na stronie banku. mBank rozesłał do wszystkich swoich klientów specjalne wiadomości, które zawierają szczegółowy cennik dopasowany do produktów i usług każdego klienta.

Najważniejsze zmiany opłat i prowizji w mBanku

Zapewne wielu użytkowników bankomatów przyjmie z niezadowoleniem fakt, że od 3 kwietnia 2024 r. wyłączone będą bankomaty Euronet i Santander Bank Polska z sieci bankomatów, ogłosił mBank. Oznacza to, że za każdą wypłatę gotówki z tych urządzeń pobrana zostanie prowizja w wysokości z 5 zł. Opłata dotknie przede wszystkim użytkowników eKonta osobistego i eKonta dla Młodych (umowy od 26 września 2013 r.), którzy do tej pory nie byli nią obarczeni. Natomiast właściciele pozostałych kont zyskają – mBank obniży jej wysokość z 7 zł do 5 zł,

Bezpłatne pozostaną urządzenia znajdujące się w oddziałach i bankomaty PlanetCash. Łącznie, z bankomatami w placówkach urządzeń, z których można wypłacić gotówkę, jest w całej Polsce prawie 5 tysięcy, informuje bank

Zmiana wartości minimalnej wypłaty

Kolejną podwyżką, jaka dotknie większość klientów, jest wzrost progu minimalnej bezpłatnej wypłaty z bankomatu ze 100 zł do 300 zł. Dotyczy ona przede wszystkim użytkowników mKonta Intensive.

Próg minimalnej wypłaty będzie dotyczył również nastolatków i młodych dorosłych w wieku od 13 do 24 lat korzystający z eKonta. Wyniesie on 100 zł, a opłata dodatkowa będzie pobierana, dopiero gdy klient skończy 18 lat, uprzedza mBank.

Opłata za karty w górę

Wzrośnie również pobierana raz w miesiącu opłata za usługę wypłaty ze wszystkich bankomatów w kraju. Od 3 kwietnia 2024 roku zamiast 9 zł klienci mBanku zapłacą 18 zł i to niezależnie od ilości transakcji, które wykonają w bankomatach w całej Polsce.

mBank podwyższy z 7 zł do 10 zł miesięczną opłatę za kartę do eKonta osobistego. Natomiast warunki zwolnienia z tej opłaty pozostaną bez zmian.

Podwyżka miesięcznej opłaty za kartę Mastercard Gold PayPass wzrośnie z 9,99 zł do 18 zł. Również w jej przypadku zmianie nie ulegną warunki zwolnienia z opłaty.

Bezpłatne konto tylko za „grube” pieniądze

Do 10 000 zł wzrośnie suma wpływów wymaganych przez mBank, aby nie pobierać opłaty za mKonto Intensive. Drugi, opcjonalny warunek zwolnienia z opłaty za prowadzenie konta, czyli łącznej sumy depozytów i inwestycji ulokowanych w banku, pozostaje bez zmian. Nadal jest to minimum 100 000 zł, podał bank.

Dodatkowo za każdą wypłatę w kasie sklepu (cashback) mBank pobierze prowizję w wysokości 2 zł.

Dodatkowo od 4 czerwca 2024 r. wprowadzamy opłatę za wypłatę w bankomacie BLIKIEM. Za taką transakcję zapłacisz tak, jak za wypłatę kartą.

Jak uniknąć dodatkowych opłat?

mBank chcąc nieco zredukować nieprzyjemne wrażenie, jakie pozostawiają informacje o solidnych podwyżkach kosztów bankowych, podpowiada swoim klientom jak uniknąć prowizji od wypłacania gotówki. Przede wszystkim zachęca ich by, zamiast korzystać z gotówki, wybierali darmowe płatności BLIKIEM lub kartą. W przypadku gdy w grę wchodzi tylko wypłata gotówki, bank zachęca osoby zainteresowane jej pobraniem, by wypłacały w bankomacie wyższe kwoty i wybierały urządzenia z bankowej sieci. Ich listę można sprawdzić na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej.