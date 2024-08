W pierwszym półroczu 2024 r. przychody banku wyniosły 2,94 mld zł (o 9 proc. więcej rok do roku), a zysk netto - 1,164 mld zł. - Zysk netto za pierwsze półrocze 2024 roku wyższy aż o 34 proc. niż w tym samym okresie 2023 r. świadczy o stabilnej i mocnej kondycji Alior Banku. Wzmocniliśmy naszą pozycję kapitałową, osiągając wskaźniki znacznie przewyższające minima regulacyjne - powiedział nam po czwartkowej konferencji wynikowej Artur Chołody, członek Rady Nadzorczej Alior Banku delegowany do pełnienia czynności wiceprezesa Zarządu Banku kierującego pracami Zarządu Banku.

Dzień wcześniej, 1 sierpnia, Rada Nadzorcza Alior Banku powołała pięciu nowych członków zarządu. Prezesem został Piotr Żabski, związany dotychczas m.in. z Santander Consumer Bankiem (funkcję ma objąć od początku 2025 r.), a wiceprezesami również menedżerowie o dużym doświadczeniu w sektorze finansowym: Jacek Iljin (pokieruje pracami zarządu Aliora do czasu uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego przez Piotra Żabskiego), Wojciech Przybył, Marcin Ciszewski i Zdzisław Wojtera. Nowy zarząd został wyłoniony w konkursie ogłoszonym przez RN wiosną, po odwołaniu poprzednich władz banku kojarzonych z rządem PiS, a ściślej Suwerenną Polską Zbigniewa Ziobry. Wbrew obawom części komentatorów, składa się w całości z ekspertów i nie ma w nim ani jednego „przyjaciela królika”.

Nowy zarząd pojawił się w chwili, gdy trwają prace nad strategią banku na kolejne trzy lata. Jednym z celów jest pogłębienie współpracy z grupą PZU (ubezpieczeniowy potentat ma większościowy pakiet – 32,1 proc. akcji Alior Banku). Efekt synergii w ramach grupy PZU Alior zamierza zwiększać przede wszystkim poprzez rozwój konkretnych linii produktów, upatrując szans zwłaszcza w leasingu.

- Spółka Alior Leasing odnotowuje potężne wzrosty, rzędu 30 proc. w zeszłym roku. Na ten rok także planuje 30 proc., rozwija się więc niczym startup. Dostrzegamy również wielki potencjał ubezpieczeń do kredytów hipotecznych i do pożyczek gotówkowych – mówi Artur Chołody.

Jednym z priorytetów Aliora pozostaje dalsza cyfryzacja. - Na przyszły rok szykujemy rekordowy w historii banku budżet na inwestycje, zwłaszcza w nowe technologie związane m.in. z aplikacjami mobilnymi – podkreśla Artur Chołody. Liczba użytkowników aplikacji mobilnej Alior Banku na koniec drugiego kwartału 2024 r. wyniosła 1,2 miliona i była o 19 proc. wyższa niż w czerwcu 2023 roku. Bank chce, by na koniec roku sięgnęła 1,5 mln.

Kluczowe wskaźniki finansowe Grupy Alior Banku w II kw. 2024 roku:

- Aktywa - 90,1 mld zł (wzrost o 8 proc.)

· Przychody: 1 440 mln zł

· Zysk netto: 586 mln zł

· Pozycja kapitałowa: współczynnik TIER 1 - 17,12 proc., TCR - 17,53 proc.; nadwyżki ponad minima regulacyjne wynoszą odpowiednio: 845 pb. oraz 686 pb.

· CoR (koszty ryzyka): 0,23 proc.

· NPL (wskaźnik kredytów niepracujących): 6,78 proc.

· NIM (marża odsetkowa netto): 5,82 proc.

· ROE (rentowność kapitału własnego): 23,9 proc.

· C/I (koszty do dochodów): 35,7 proc.

- Wskaźnik kredytów do depozytów (L/D): 84,6 proc. (wzrost o 2,1 pp. rok do roku)

Radomir Gibała, wiceprezes Zarządu Alior Banku odpowiedzialny za obszar finansów, zwraca uwagę, że „marża odsetkowa skorygowana o wpływ wakacji kredytowych wyniosłaby 6,22 proc., co plasuje Alior Bank w gronie najbardziej rentownych podmiotów”.

Tomasz Miklas, wiceprezes Zarządu Alior Banku odpowiedzialny za obszar ryzyka, wskazuje na znaczną redukcję kosztów ryzyka: w drugim kwartale 2024 r. wyniosły one 39 mln zł, czyli o 74 proc. mniej w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku. - Obecnie nie identyfikujemy czynników, które mogłyby w istotny sposób negatywnie wpłynąć na poziom kosztów ryzyka. Przewidujemy, że w 2024 r. dla Grupy Alior Banku będą oscylowały wokół poziomu 0,65 proc., a przy założeniu braku istotnych zmian makroekonomicznych w najbliższych latach, spodziewamy się, że wyniosą 0,8 proc. – mówi Tomasz Miklas.

Konta osobiste, pożyczki, kredyty

W pierwszym półroczu 2024 r. sprzedaż kont osobistych w Alior Banku wzrosła o 28 proc. rok do roku. Do 1,126 mln (o 61 tys.) zwiększyła się liczba klientów z systematycznymi wpływami. W drugim kwartale 2024 r. z aplikacji mobilnej Aliora korzystało 1,2 mln użytkowników, o 19 proc. więcej niż rok wcześniej. Równie szybko rośnie liczba wykonywanych przez klientów operacji (w przypadku BLIK-a - o 33 proc.).

W II kw. 2023 r. sprzedaż kredytów hipotecznych w Aliorze wyniosła blisko 0,7 mld zł (wzrost o 14 proc. rok do roku). O 11 proc. zwiększyła się liczba klientów z takim kredytem. Wartość portfela brutto wyniosła 19,8 mld zł, o 22 proc. więcej niż w tym samym okresie 2023 r., co dało bankowi 3,8 proc. udziału w rynku. Na koniec pierwszego półrocza 2024 r. udział kredytów na nieruchomości mieszkaniowe w portfelu Alior Banku osiągnął 29,3 proc. brutto.

W II kwartale 2024 r. 76 proc. udzielanych kredytów hipotecznych miało okresowo stałą stopę procentową – to prawie dwa razy więcej niż w II kwartale 2023 r. Na koniec kwartału kredyty o okresowo stałej stopie procentowej stanowiły 24,4 proc. portfela kredytów hipotecznych.

Sprzedaż pożyczek gotówkowych wzrosła w tym okresie o 7 proc. względem pierwszego kwartału, osiągając wartość prawie 1,7 mld zł. Bank zwiększył udział sprzedaży w kanałach zdalnych do 55 proc. Sprzedaż online pobiła rekordy, dochodząc do 129 mln zł. Udział rynkowej sprzedaży pożyczek gotówkowych w II kwartale 2024 r. sięgnął 7 proc. Udział Alior Banku w tym sektorze wynosi 10 proc.

5 proc. w segmencie klientów biznesowych

W sektorze budownictwa Alior Bank ma 10-procentowy udział w rynku, a w segmencie jednoosobowych działalności gospodarczych (JDG) - 9-procentowy. W pierwszej połowie 2024 roku bank udostępnił przedsiębiorcom nowe cyfrowe narzędzia oraz umożliwił integrację rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG z otwarciem rachunku firmowego przez bankowość internetową.

Wśród klientów biznesowych również widać wzrost zainteresowania kanałami cyfrowymi: w II kw. 2024 r. ponad 80 proc. dyspozycji było realizowanych zdalnie, natomiast sprzedaż rachunków prowadzona online wzrosła o 125 proc. w ujęciu rocznym.

Nowa strategia Aliora będzie w jeszcze większym stopniu uwzględniać zasady ESG. Jako jeden z pierwszych banków Alior umożliwił klientom liczenie śladu węglowego.

Komentuje dla nas Artur Chołody, członek Rady Nadzorczej Alior Banku delegowany do pełnienia czynności wiceprezesa zarządu banku kierującego pracami zarządu banku:

Zysk netto za pierwsze półrocze 2024 roku wyższy aż o 34 proc. niż w tym samym okresie 2023 r. świadczy o stabilnej i mocnej kondycji Alior Banku. Wzmocniliśmy naszą pozycję kapitałową, osiągając wskaźniki znacznie przewyższające minima regulacyjne. Cieszy nas też spadek kosztów ryzyka – w drugim kwartale 2024 r. były one aż o 74 proc. niższe niż rok wcześniej. To była kiedyś duża bolączka Alior Banku, ostatnio bardzo nad tym popracowaliśmy i widzimy efekty. Również inne wskaźniki świadczą o poprawie kondycji banku.

Dynamicznie zwiększamy liczbę użytkowników naszej aplikacji mobilnej – na koniec drugiego kwartału 2024 r. wyniosła ona 1,2 miliona i była o 19 proc. wyższa niż w czerwcu 2023 roku. Chcemy na koniec roku dojść do 1,5 mln.

Sztandarowymi produktami Alior Banku pozostają pożyczki gotówkowe i kredyty ratalne, jednocześnie mocno popracowaliśmy na rynku kredytów hipotecznych, odnotowując w drugim kwartale dwucyfrowe wzrosty sprzedaży.

W maju po raz pierwszy Alior Bank podzielił się zyskiem z inwestorami, przeznaczając na dywidendę za poprzedni rok 577 milionów złotych, czyli 4,42 zł na akcję. Napływające do nas sygnały świadczą o tym, że zostało to bardzo dobrze przyjęte przez rynek – przede wszystkim jako dowód na stabilizację finansową banku. Awansowaliśmy ligę wyżej, do spółek dywidendowych i naszą ambicją jest stale dzielić się z akcjonariuszami zyskiem, być może nawet w większym zakresie niż ostatnio. Agencja ratingowa S&P przyznała naszemu bankowi ocenę BB+ z perspektywą pozytywną. To przede wszystkim zasługa ponad 4,6 miliona klientów, którzy nam zaufali, a także pracowników oraz akcjonariuszy.