Wzrost zysku netto dzięki poprawie wyników biznesowych

Reklama

W raporcie podano, że w pierwszej połowie roku zysk netto, z uwzględnieniem udziałowców, którzy nie sprawują kontroli, wzrósł do 4 mld 395 mln zł z 2 mld 42 mln zł przed rokiem za pierwsze sześć miesięcy.

Jak podano w sprawozdaniu zarządu, wzrost zysku netto w pierwszym półroczu był determinowany przez poprawę wyniku na działalności biznesowej, który osiągnął poziom 13 mld 591 mln zł (wzrost o 2 mld 253 mln zł r/r), głównie w efekcie wzrostu wyniku z tytułu odsetek o 1 mld 667 mln zł, a także poprawy wyniku z tytułu prowizji opłat o 344 mln zł oraz wyniku pozostałego o 242 mln zł.

Reklama

Wpływ odpisów i utraty wartości na wyniki półroczne

Ponadto korzystniejszy o 938 mln zł był wynik z tytułu odpisów i utraty wartości, głównie w efekcie niższego kosztu ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych o 1 mld 121 mln zł i wyższe o 410 mln zł koszty działania, w tym wyższe koszty świadczeń pracowniczych o 323 mln zł (m.in. w efekcie przeprowadzonych regulacji płacowych), wyższe koszty amortyzacji o 56 mln zł oraz wyższe koszty regulacyjne o 27 mln zł.

W prezentacji wyników bank zwrócił uwagę, że zaraportowany wynik netto za pierwsze półrocze wyniósł prawie 4,4 mld zł; po wyłączeniu rezerw CHF i efektu wakacji kredytowych sięgnąłby 6,8 mld zł.

Rozwój skali działania i wzrost sumy aktywów

Dodano, że w efekcie działań podejmowanych w pierwszym półroczu br. nastąpił wzrost skali działania, zarówno w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, jak i do końca 2023 roku. Suma aktywów osiągnęła ponad 507 mld zł, co oznacza wzrost o 46 mld zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego oraz o 6 mld zł w porównaniu do poziomu aktywów na koniec 2023 roku.

Depozyty klientów wyniosły niemal 399 mld zł, tj. wzrosły o 33 mld zł w porównaniu do stanu na koniec czerwca 2023 roku (w efekcie wzrostu zarówno depozytów bankowości prywatnej, depozytów korporacyjnych, jak i depozytów firm) oraz utrzymały się na stabilnym poziomie w odniesieniu do stanu na koniec grudnia 2023 roku.

Wzrost depozytów i finansowania udzielonego klientom

Bank przekazał też, że finansowanie udzielone klientom wyniosło niemal 271 mld zł i wzrosło o 20 mld zł w odniesieniu do końca czerwca 2023 roku - głównie w efekcie wzrostu kredytów mieszkaniowych złotowych przy spadku finansowania udzielonego podmiotom gospodarczym zarówno w formie kredytu jak również leasingu przy wzroście faktoringu - oraz o 8 mld zł w stosunku do końca grudnia 2023 roku.

PKO BP przekazał też, że portfel bankowy papierów wartościowych wyniósł około 183 mld zł, czyli wzrósł o 31 mld zł w odniesieniu do końca czerwca 2023 roku oraz o 3 mld zł w stosunku do końca grudnia 2023 roku.

PKO BP jako największy polski bank uniwersalny

PKO BP to największy w Polsce bank uniwersalny. Skarb Państwa ma 29,43 proc. akcji banku. Wartość aktywów PKO BP wynosi 507,3 mld zł. Spółka obsługuje 12 mln klientów. (PAP)

pif/ pad/