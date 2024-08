Wakacje kredytowe - ustawa z 2024 roku

Reklama

Jak wskazał w odpowiedzi MF, rozwiązania ustawy z dnia 12 kwietnia 2024 r. o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom zliberalizowały także przepisy dotyczące skorzystania z pomocy jaką oferuje Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

"Przepisy ustawy obniżają współczynnik RdD (Rata do Dochodu), zwiększają kwotę maksymalnego wsparcia oraz wydłużają okres zwrotu tego wsparcia, co przyczyni się do wykorzystania tego instrumentu wsparcia w większym stopniu przez osoby borykające się z problemem wysokich rat kredytów" - napisał resort.

Reklama

"Fundusz Wsparcia Kredytobiorców ma docelowo wspierać kredytobiorców w trudnej sytuacji, a uchwalone przepisy ustawy mają ułatwić i udrożnić wsparcie, jakie Fundusz zapewnia gospodarstwom domowym. Co ważne, wsparcie adresowane jest również do kredytobiorców posiadających kredyty walutowe" - dodał.

Co zakłada obowiązująca ustawa?

Nowelizacja ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom została uchwalona przez Sejm 12 kwietnia.

Zakłada ona przedłużenie wakacji kredytowych na 2024 rok. Raty kredytu mieszkaniowego - jak przewidują zmienione przepisy - można zawiesić dwukrotnie w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia oraz dwukrotnie między 1 września a 31 grudnia. (PAP Biznes)