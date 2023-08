Wysokie emisje CO2

Według serwisu Copernicus Climate Change Service, który wykorzystuje satelity Unii Europejskiej do obserwacji Ziemi, ponad 100 pożarów lasów w Grecji wyemitowało w lipcu do atmosfery ponad milion ton metrycznych dwutlenku węgla, najwięcej od co najmniej dwóch dekad.

Według Energy Institute Statistical Review emisje CO2, które dostały się do atmosfery w wyniku ostatnich pożarów, odpowiadają około 5,5 proc. rocznej produkcji CO2 Grecji.

Drzewa wychwytują CO2

Ostatnie pożary w Grecji są doskonałym przykładem na to, jakie niebezpieczeństwa związane z coraz bardziej ekstremalnymi warunkami pogodowymi czekają Ziemię. Poza tym, że w wyniku pożarów rosną emisje CO2, to dodatkowo pożary niszczą lasy, które mogłyby w naturalny sposób pomóc w usuwaniu dwutlenku węgla z atmosfery, co jeszcze bardziej zwiększa zagrożenie dla klimatu.

UE pracuje obecnie nad systemem certyfikacji emisji dwutlenku węgla, który pomógłby w usuwaniu dwutlenku węgla, ale jednym z kluczowych wyzwań jest upewnienie się, że wychwytywany CO2 nie jest uwalniany z powrotem do atmosfery.